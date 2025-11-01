Bundesliga, solo pari per Eintracht e Mainz, eurorivali di Napoli e Fiorentina

Lipsia, St.Pauli e Union

A prendersi la copertina del sabato, in attesa di Bayern-Leverkusen, è allora il Lipsia, che supera lo Stoccarda per 3-1 e si issa al quarto posto. Un autogol di Chabot sblocca il risultato poco prima dell'intervallo, Diomande raddoppia in apertura di ripresa e Romulo Cardoso la chiude nel recupero dopo che Tomas aveva momentaneamente accorciato le distanze.