Bundesliga, solo pari per Eintracht e Mainz, eurorivali di Napoli e Fiorentina
HEIDENHEIM (GERMANIA) - Occasione sciupata per l'Eintracht Francoforte, prossima eurorivale del Napoli in Champions League, che si fa imporre il pari dal fanalino di coda Heidenheim e resta al sesto posto in classifica, alle spalle del Leverkusen e a portata di sorpasso da parte dell'Hoffenheim e di aggancio da parte del Colonia. Nel match valido per la 9ª giornata di Bundesliga, delude la squadra di Toppmoller, addirittura costretta a rimontare dopo la rete di Zivzivadze, trovando almeno il pari grazie a Kristensen.
Heidenheim-Eintracht Francoforte 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Mainz-Werder
Pari anche per un'altra eurorivale, il Mainz, che giovedì affronterà la Fiorentina in Conference League, e che non va oltre l'1-1 con il Weder Brema, restando ancorata al penultimo posto in classifica. È l'ex dell'Udinese Widmer a portare avanti i padroni di casa, riagguantati nel finale dalla rete di Stage.
Mainz-Werder Brema 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Lipsia, St.Pauli e Union
A prendersi la copertina del sabato, in attesa di Bayern-Leverkusen, è allora il Lipsia, che supera lo Stoccarda per 3-1 e si issa al quarto posto. Un autogol di Chabot sblocca il risultato poco prima dell'intervallo, Diomande raddoppia in apertura di ripresa e Romulo Cardoso la chiude nel recupero dopo che Tomas aveva momentaneamente accorciato le distanze.
Negli altri match del pomeriggio, colpo di coda del Borussia M'Gladbach, che trova la prima vittoria in campionato passando 4-0 sul campo del St. Pauli: doppietta di Tabakovic nel primo tempo e reti di Machino e Fraulo nella ripresa. Reti bianche, invece tra Union Berlino e Friburgo, che non si fanno del male.
Lipsia-Stoccarda 2-1: cronaca, tabellino e statistiche
St.Pauli-Borussia M'Gladbach 0-4: cronaca, tabellino e statistiche
Union Berlino-Friburgo 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
