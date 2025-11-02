Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
Bundesliga, Hoffenheim in zona in Europa grazie alla vittoria sul Wolfsburg. Poker del Colonia© Getty Images

Bundesliga, Hoffenheim in zona in Europa grazie alla vittoria sul Wolfsburg. Poker del Colonia

I risultati della domenica della decima giornata del campionato tedesco
2 min
TagsBundesliga

Due gare nella domenica della nona giornata di Bundesliga: tanti gol tra Wolfsburg e Hoffenheim, match terminato 2-3. Nel primo tempo la "squadra della Volkswagen" segna con Amoura (14') e la risposta degli ospiti arriva con Burger (31'). Nella ripresa Promel (50') ribalta il risultato ma poco dopo la doppietta di Amoura (56') rimette tutto in parità. A decidere il match un'altra doppietta, quella di Burger (62'), che sancisce i tre punti per l'Hoffenheim.

 

Colonia, vittoria contro un Amburgo rimasto in nove 

Vittoria netta, invece, del Colonia in casa contro l'Amburgo: i "caproni" passano sul doppio vantaggio grazie ai gol di Ache (25') e Kainz (48'), ma la squadra di Ilzer accorcia le distanze con la rete di Dompe (61'). In meno di cinque minuti, però, gli ospiti rimangono in nove uomini per le doppie ammonizioni riceute da Pherai (79') e Vieira (83'). Una situazione che permette al Colonia di ampliare il risultato finale (4-1) con le marcature di El-Mala (90+4') e Kaminski (90+9').

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

