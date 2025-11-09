Bundesliga, il Mainz cade contro l'Eintracht. Lo Stoccarda al quarto posto 

Termina la decima giornata di Bundesliga . Dopo le gare del sabato, che oltre al 6-0 del Leverkusen contro l'Heidenheim hanno visto i pareggi di Bayern Monaco e Borussia Dortmund , nella giornata di domenica festeggia lo Stoccarda, che batte l'Augsburg, tre punti anche per il Friburgo contro il St. Pauli. Il Mainz , a pochi giorni dalla vittoria contro la Fiorentina , perde in trasferta contro l'Eintracht Francoforte.

Lo Stoccarda raggiunge il Borussia Dortmund

Tre punti importanti per lo Stoccarda. Alla Mercedes-Benz Arena gli uomini di Hoeness hanno battutono per 3-2 l'Augsburg dopo essere andati sotto per due volte: ai gol di Rieder e Massengo hanno risposto Mittelstadt su rigore e una doppietta di Undav. Una sconfitta che lascia l'Augsburg a 7 punti in classifica, due in più rispetto all'ultimo posto. Sale a 21 lo Stoccarda, raggiungendo il Borussia Dortmund.

Vince il Friburgo. Mainz ko a Francoforte

Vince anche il Friburgo. Terzo successo in campionato per il club, arrivato in casa contro il St.Pauli. Decidono le reti di Suzuki ed Eggstein. Per gli avversari, inutile la rete di Oppie. Sale a 13 punti il Friburgo. A tre giorni dalla vittoria contro la Fiorentina in Conference League perde il Mainz in casa dell'Eintracht Francoforte. Decide una rete di Doan all'ottantesimo minuto.