Tifosi del Mainz feriscono un poliziotto: il messaggio di scuse del club sconvolto

MAGONZA (GERMANIA) – Momenti di violenza e tensione hanno segnato la serata di ieri a Magonza, dopo la partita tra Mainz ed Eintracht Francoforte. Alcuni ultras del club di casa, esasperati dalla sconfitta, hanno aggredito un agente di polizia nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, ferendolo in modo serio. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riuscendo a fermare e identificare i responsabili dell’aggressione. L’episodio ha scosso profondamente la società calcistica del Mainz, che in una nota ufficiale ha espresso sdegno e condanna per quanto accaduto.