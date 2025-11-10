Corriere dello Sport.it
Tifosi del Mainz feriscono un poliziotto: il messaggio di scuse del club sconvolto

Comunicato della società dopo la sfida di Bundesliga contro l’Eintratch. Tutti in prima linea per condannare il gesto
2 min

MAGONZA (GERMANIA) – Momenti di violenza e tensione hanno segnato la serata di ieri a Magonza, dopo la partita tra Mainz ed Eintracht Francoforte. Alcuni ultras del club di casa, esasperati dalla sconfitta, hanno aggredito un agente di polizia nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, ferendolo in modo serio. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riuscendo a fermare e identificare i responsabili dell’aggressione. L’episodio ha scosso profondamente la società calcistica del Mainz, che in una nota ufficiale ha espresso sdegno e condanna per quanto accaduto.

Il comunicato del Mainz dopo l'episodio

“Siamo sconvolti per l’accaduto e condanniamo con la massima fermezza questo gesto inaccettabile. Auguriamo una pronta guarigione all’agente coinvolto e valuteremo tutte le sanzioni possibili nei confronti dei responsabili,” si legge nel comunicato diffuso dal club tedesco. Il Mainz ha inoltre ribadito la propria tolleranza zero verso ogni forma di violenza, sottolineando che simili comportamenti non rappresentano i veri valori della squadra né dei suoi sostenitori. Le autorità tedesche hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto e assicurato che verranno adottati provvedimenti esemplari per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante gli eventi sportivi futuri.

