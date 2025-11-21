Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bundesliga, Da Costa salva il Mainz: solo un pari per l'Hoffenheim

Finisce 1-1 l'anticipo dell'11 ª giornata: avanti la squadra del tecnico austriaco Ilzer grazie a un'autorete, poi la reazione dei padroni di casa
2 min
TagsBundesligaMainzHoffenheim

ROMA - È finito 1-1 l'anticipo tra Mainz e Hoffenheim che ha aperto il programma dell'11ª giornata della Bundesliga, fin qui dominata da un Bayern Monaco ancora imbattuto e capace di vincere le prime nove partite di campionato (un pari invece nell'ultimo turno).

Mainz-Hoffenheim 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Da Costa salva il Mainz: 1-1 contro l'Hoffenheim

Vittoriosi nell'ultima sfida casalinga di Conference League contro la Fiorentina (guidata in quel match da Daniele Galloppa, "traghettatore" tra l'esonerato Stefano Pioli e il nuovo tecnico Paolo Vanoli) ma reduci da 6 ko di fila in campionato, alla 'Mewa Arena' i padroni di casa vanno sotto già all'8', quando l'autorete del norvegese Hanche-Olsen regala il vantaggio all'Hoffenheim del tecnico austriaco Ilzer. Nella ripresa arriva però il gol del subentrato Da Costa (76'), che firma il definitivo 1-1 e salva il Mainz (rimasto in dieci dall'88' per l'espulsione di Kohr e ora penultimo a +1 Heidenheim), interrompendo la serie degli ospiti (che arrivavano da quattro vittorie consecutive e rischiano ora di perdere contatto dalla zona Europa).

Bundesliga: la classifica aggiornata

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

La partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS