Bundesliga, Da Costa salva il Mainz: solo un pari per l'Hoffenheim
ROMA - È finito 1-1 l'anticipo tra Mainz e Hoffenheim che ha aperto il programma dell'11ª giornata della Bundesliga, fin qui dominata da un Bayern Monaco ancora imbattuto e capace di vincere le prime nove partite di campionato (un pari invece nell'ultimo turno).
Da Costa salva il Mainz: 1-1 contro l'Hoffenheim
Vittoriosi nell'ultima sfida casalinga di Conference League contro la Fiorentina (guidata in quel match da Daniele Galloppa, "traghettatore" tra l'esonerato Stefano Pioli e il nuovo tecnico Paolo Vanoli) ma reduci da 6 ko di fila in campionato, alla 'Mewa Arena' i padroni di casa vanno sotto già all'8', quando l'autorete del norvegese Hanche-Olsen regala il vantaggio all'Hoffenheim del tecnico austriaco Ilzer. Nella ripresa arriva però il gol del subentrato Da Costa (76'), che firma il definitivo 1-1 e salva il Mainz (rimasto in dieci dall'88' per l'espulsione di Kohr e ora penultimo a +1 Heidenheim), interrompendo la serie degli ospiti (che arrivavano da quattro vittorie consecutive e rischiano ora di perdere contatto dalla zona Europa).
