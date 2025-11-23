Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
L'Union Berlino vince in trasferta. Il Lipsia tiene il passo del Bayern

In archivio l'undicesima giornata di Bundesliga: frenano il St. Pauli e il Werder Brema
2 min
TagsBundesliga

In archivio l'undicesima giornata di Bundesliga. Colpo dell'Union Berlino sul campo del St. Pauli: un gol Khedira, al 44', su passaggio di Ilic, ha permesso agli ospiti di portare a casa l'intera posta in palio. Terzo risultato utile consecutivo, successo dopo due pareggi di fila: l'Union Berlino sale così a quota 15 punti in classifica, a -5 dalla zona Europa. Il St. Pauli, alla settima sconfitta di fila in campionato, resta in zona spareggio per non retrocedere.

Il Lipsia tiene il passo del Bayern Monaco: 2-0 al Werder Brema

La domenica di Bundes è iniziata con il successo per 2-0 del Lipsia in casa contro il Werder Brema. Tutto nella ripresa: Ouédraogo ha sbloccato la partita al 63' sfruttando un assist di BakuSchlager ha chiuso i conti all'80' imbeccato da Baumgartner. Una vittoria che permette al Lipisa di restsare a -6 dal Bayern Monaco capolista favorendo l'aggancio del St. Pauli ai danni degli odierni dirimpettai.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

