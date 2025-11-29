Bundesliga, Luis Diaz lancia il Bayern Monaco: St.Pauli ko nel finale. Tris Hoffenheim

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Vittoria sofferta per il Bayern Monaco che batte 3-1 in rimonta il St.Pauli e si lascia alle spalle il ko in Champions League con l' Arsenal . Nel match dell' Allianz Arena , valido per la 12esima giornata di Bundesliga , la squadra di Kompany va sotto al 6', punita dal gol di Hountondji ma riesce a riequilibrare le sorti del match con l'acuto di Guerreiro al 44'. Nella ripresa i campioni di Germania spingono forte sull'acceleratore ma i tentativi di Kane (in ombra) e compagni si infrangono contro il muro difensivo eretto dall' ex tecnico del Genoa Blessin . La svolta arriva al 93' quando l' ex Liverpool Luis Diaz , imbeccato da Kimmich , supera Vasilj e fa esplodere i 75mila dell' Allianz Arena . All'ultimo respiro (97') arriva anche il tris di Jackson . Il Bayern consolida così il primato in classifica, a +8 sul secondo posto occupato dal Lipsia , bloccato ieri (venerdì 28 novembre) sullo 0-0 dal Gladbach . Il St.Pauli resta invece inchiodato in penultima posizione, a quota 7 punti.

Bundesliga, le altre partite del pomeriggio

Nelle altre gare disputate alle 15:30, spicca il successo dell'Hoffenheim che batte 3-0 l'Augsburg (fermo al 13° posto in classifica a 10 punti) e sogna l'Europa. Trascinata dai gol di Touré e Burger (ai quali si somma l'autorete di Zesiger) la formazione di Ilzer aggancia momentaneamente il Bayer Leverkusen al quarto posto, a quota 23 punti. Sorride anche l'Heidenheim, corsaro a Berlino: la formazione di Schmidt passa 2-1, in rimonta, sul campo dell'Union (biancorossi fermi a 15 punti) e raggiunge il Wolfsburg in terz'ultima posizione a quota 8. Capitolini avanti al tramonto del primo tempo (43') con Khedira ma nella ripresa cambia tutto: gli ospiti pareggiano al 90' con Schimmer mentre al 95' ci pensa Schoppner a regalare all'Heidenheim tre punti d'oro in chiave salvezza. Friedl (22') chiama, El Mala (91') risponde: finisce 1-1 a Brema tra Werder (16 punti) e Colonia (15).

