Bundesliga, Luis Diaz lancia il Bayern Monaco: St.Pauli ko nel finale. Tris Hoffenheim
MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Vittoria sofferta per il Bayern Monaco che batte 3-1 in rimonta il St.Pauli e si lascia alle spalle il ko in Champions League con l'Arsenal. Nel match dell'Allianz Arena, valido per la 12esima giornata di Bundesliga, la squadra di Kompany va sotto al 6', punita dal gol di Hountondji ma riesce a riequilibrare le sorti del match con l'acuto di Guerreiro al 44'. Nella ripresa i campioni di Germania spingono forte sull'acceleratore ma i tentativi di Kane (in ombra) e compagni si infrangono contro il muro difensivo eretto dall'ex tecnico del Genoa Blessin. La svolta arriva al 93' quando l'ex Liverpool Luis Diaz, imbeccato da Kimmich, supera Vasilj e fa esplodere i 75mila dell'Allianz Arena. All'ultimo respiro (97') arriva anche il tris di Jackson. Il Bayern consolida così il primato in classifica, a +8 sul secondo posto occupato dal Lipsia, bloccato ieri (venerdì 28 novembre) sullo 0-0 dal Gladbach. Il St.Pauli resta invece inchiodato in penultima posizione, a quota 7 punti.
Bayern Monaco-St.Pauli 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Bundesliga, le altre partite del pomeriggio
Nelle altre gare disputate alle 15:30, spicca il successo dell'Hoffenheim che batte 3-0 l'Augsburg (fermo al 13° posto in classifica a 10 punti) e sogna l'Europa. Trascinata dai gol di Touré e Burger (ai quali si somma l'autorete di Zesiger) la formazione di Ilzer aggancia momentaneamente il Bayer Leverkusen al quarto posto, a quota 23 punti. Sorride anche l'Heidenheim, corsaro a Berlino: la formazione di Schmidt passa 2-1, in rimonta, sul campo dell'Union (biancorossi fermi a 15 punti) e raggiunge il Wolfsburg in terz'ultima posizione a quota 8. Capitolini avanti al tramonto del primo tempo (43') con Khedira ma nella ripresa cambia tutto: gli ospiti pareggiano al 90' con Schimmer mentre al 95' ci pensa Schoppner a regalare all'Heidenheim tre punti d'oro in chiave salvezza. Friedl (22') chiama, El Mala (91') risponde: finisce 1-1 a Brema tra Werder (16 punti) e Colonia (15).
Hoffenheim-Augsburg 3-0: cronaca, tabellino e statistiche
Union Berlino-Heidenheim 1-2: cronaca, tabellino e statistiche
Werder Brema-Colonia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche