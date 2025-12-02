Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Coppa di Germania, il Leverkusen elimina il Borussia Dortmund. Anche il Lipsia ai quarti

Gialloneri ko al Signal Iduna Park, mentre passano il turno anche Hertha Berlino e St. Pauli. Eliminato il Borussia M'Gladbach
2 min
TagsCoppa di Germania

In Coppa di Germania, il Bayer Leverkusen vince in trasferta contro il Borussia Dortmund e vola ai quarti di finale del torneo, al pari di Hertha Berlino, St. Pauli e Lipsia, che eliminano rispettivamente Kaiserslautern, Borussia M'Gladbach e Magdeburgo.

Coppa di Germania, il Bayer Leverkusen elimina il Borussia Dortmund. Anche il Lipsia ai quarti

Colpo esterno del Bayer Leverkusen, che supera di misura il Borussia Dortmund grazie al gol di Maza al minuto 34 del primo tempo. Padroni di casa ko davanti al "muro giallo". Il Lipsia rifila tre gol al Magdeburgo, andando a segno con Nusa e Baumgartner (doppietta). Inutile ai fini del risultato finale la rete di Gnaka, che aveva aperto le marcature alla Red Bull Arena. Roboante 6-1 dell'Hertha Berlino contro il malcapitato Kaiserslautern, che domina tra le mura amiche: due gol per Schuler, accompagnato dai sigilli di Winkler, Eichorn, Kownacki e Krattenmacher. Ritter rende solo meno amaro il passivo per gli ospiti. Kaars e Oppie, invece, consegnano il pass per i quarti di finale al St. Pauli, corsaro sul campo del Borussia M'Gladbach, a cui non basta Tabakovic.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

