sabato 6 dicembre 2025
Bundesliga, Bayern Monaco straripante con una tripletta di Kane. Leverkusen ko, il Lipsia ne fa sei

I risultati della 13esima giornata del campionato tedesco: tre punti anche per il Wolfsburg, pesante sconfitta per l'Eintracht Francoforte
2 min
TagsBundesliga

Nel sabato della tredicesima giornata del campionato di Bundesliga, il Bayern Monaco si impone 5-0 in trasferta sullo Stoccarda: per i bavaresi una tripletta di Kane, Laimer e Stanisic. Sconfitta invece per il Bayer Leverkusen, che cade 2-0 in casa dell'Augsburg. Il Lipsia, invece, dilaga contro un Eintracht in grande difficoltà.

Bundesliga: il Bayern Monaco liquida la pratica Stoccarda, Leverkusen ko. Il Lipsia ne fa sei all'Eintracht

Colonia e St. Pauli pareggiano 1-1, con gli ospiti che agguanto un punticino in pieno recupero con il gol di Jones (90+4'), mentre il Wolfsburg si impone 3-1 sull'Union Berlino con i gol di Wimmer, Amoura e Majer. Infine, nell'ultima partita di giornata, il Lipsia domina contro l'Eintracht Francoforte: tripletta di un super Diomande, ma ad aprire le marcature sono Harder e Baumgartner. Si unisce alla festa anche Raum, freddissimo dagli 11 metri al minuto 62. Si interrompe bruscamente la striscia di risultati positivi dei rossoneri.

 

