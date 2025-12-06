Bundesliga: il Bayern Monaco liquida la pratica Stoccarda, Leverkusen ko. Il Lipsia ne fa sei all'Eintracht

Colonia e St. Pauli pareggiano 1-1, con gli ospiti che agguanto un punticino in pieno recupero con il gol di Jones (90+4'), mentre il Wolfsburg si impone 3-1 sull'Union Berlino con i gol di Wimmer, Amoura e Majer. Infine, nell'ultima partita di giornata, il Lipsia domina contro l'Eintracht Francoforte: tripletta di un super Diomande, ma ad aprire le marcature sono Harder e Baumgartner. Si unisce alla festa anche Raum, freddissimo dagli 11 metri al minuto 62. Si interrompe bruscamente la striscia di risultati positivi dei rossoneri.