Bundesliga, il Lipsia crolla a Berlino: L'Union vince 3-1

La quattordicesima giornata della Bundesliga parte con la sfida tra Union Berlino e Lipsia. Un match equilibrato e che si è concluso con il successo dei padroni di casa, che raggiungono quota 18 punti in classifica. Brutta battuta d'arresto per gli uomini di Werner, che restano a quota 29: domenica il Bayern Monaco (che attualmente ha 37 punti), ospiterà il Mainz e proverà ad aumentare ulteriormente il vantaggio.