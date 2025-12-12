Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bundesliga, il Lipsia crolla a Berlino: L'Union vince 3-1© Getty Images

Bundesliga, il Lipsia crolla a Berlino: L'Union vince 3-1

Nell'anticipo della14esima giornata, gli uomini di Werner vengono sconfitti in trasferta
1 min

La quattordicesima giornata della Bundesliga parte con la sfida tra Union Berlino e Lipsia. Un match equilibrato e che si è concluso con il successo dei padroni di casa, che raggiungono quota 18 punti in classifica. Brutta battuta d'arresto per gli uomini di Werner, che restano a quota 29: domenica il Bayern Monaco (che attualmente ha 37 punti), ospiterà il Mainz e proverà ad aumentare ulteriormente il vantaggio. 

Union Berlino-Lipsia, tabellino e statistiche

La gara si accende nella ripresa

Dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa: al 57' i padroni di casa sbloccano il risultato con Burke. Tre minuti dopo arriva il pareggio di Gomis, ma l'Union Berlino torna di nuovo avanti al 64' con Ansah. In pieno recupero arriva anche la rete del 3-1 che chiude la gara: a firmarla è Skarke, su assist di Ilic.

Bundesliga, la classifica

