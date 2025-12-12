Bundesliga, il Lipsia crolla a Berlino: L'Union vince 3-1
La quattordicesima giornata della Bundesliga parte con la sfida tra Union Berlino e Lipsia. Un match equilibrato e che si è concluso con il successo dei padroni di casa, che raggiungono quota 18 punti in classifica. Brutta battuta d'arresto per gli uomini di Werner, che restano a quota 29: domenica il Bayern Monaco (che attualmente ha 37 punti), ospiterà il Mainz e proverà ad aumentare ulteriormente il vantaggio.
Union Berlino-Lipsia, tabellino e statistiche
La gara si accende nella ripresa
Dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa: al 57' i padroni di casa sbloccano il risultato con Burke. Tre minuti dopo arriva il pareggio di Gomis, ma l'Union Berlino torna di nuovo avanti al 64' con Ansah. In pieno recupero arriva anche la rete del 3-1 che chiude la gara: a firmarla è Skarke, su assist di Ilic.