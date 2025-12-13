Bundesliga, l'Hoffenheim travolge l'Amburgo e sogna l'Europa. Ok Eintracht e Wolfsburg
Vittoria fondamentale dell'Hoffenheim che travolge 4-1 l'Amburgo e sale al quarto posto solitario in classifica, a quota 26 punti e in piena zona Champions League. Nella sfida della 'PreZero Arena', valida per la 14ª giornata di Bundesliga, la formazione di mister Ilzer chiude la pratica nel primo tempo (gol di Promel all'8' e Kabak al 31') per poi dilagare nella ripresa (tris Lemperle al 65' e poker Asllani al 72'). L'Amburgo - fermo al 13° posto a 15 punti - accorcia le distanze nel finale con Philippe (82') che, in pieno recupero, fallisce l'appuntamento con la doppietta sbagliando un calcio di rigore.
Sorride l'Eintracht, tris Wolfsburg, colpo St.Pauli
Nelle altre partite spicca l'importante successo dell'Eintracht Francoforte che batte 1-0 l'Augsburg e sale al quinto posto, a 23 punti. Decisivo l'acuto dell'ex Friburgo Doan al 68' su assist di Oscar Hojlund, fratello minore dell'attaccante del Napoli. Bene anche il Wolfsburg, corsaro sul campo del Borussia M'Gladbach: Wimmer porta in vantaggio i lupi verdi al 4', raggiunti al 22' dalla sfortunata autorete di Koulierakis. Amoura riporta avanti gli ospiti al 30', Wimmer sigla poi la sua personale doppietta al 34' del primo tempo per il 3-1 finale. Il Wolfsburg aggancia così l'Amburgo a 15 punti, scavalca l'Augsburg fermo a 13 e conserva i quattro punti di vantaggio sul terz'ultimo posto, occupato dal St.Pauli che batte 2-1 l'Heidenheim nello scontro diretto in chiave salvezza e lo aggancia a quota 11. La squadra di Amburgo (in dieci dal tramonto del primo tempo per il rosso a Smith) conquista i tre punti trascinata dalla doppietta di Kaars (35' e 53'). All'Heidenheim non basta invece il gol di Pieringer (64').
