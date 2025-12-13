Bundesliga, l'Hoffenheim travolge l'Amburgo e sogna l'Europa. Ok Eintracht e Wolfsburg

Vittoria fondamentale dell'Hoffenheim che travolge 4-1 l'Amburgo e sale al quarto posto solitario in classifica, a quota 26 punti e in piena zona Champions League. Nella sfida della 'PreZero Arena', valida per la 14ª giornata di Bundesliga, la formazione di mister Ilzer chiude la pratica nel primo tempo (gol di Promel all'8' e Kabak al 31') per poi dilagare nella ripresa (tris Lemperle al 65' e poker Asllani al 72'). L'Amburgo - fermo al 13° posto a 15 punti - accorcia le distanze nel finale con Philippe (82') che, in pieno recupero, fallisce l'appuntamento con la doppietta sbagliando un calcio di rigore.