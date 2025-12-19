Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, il Borussia Dortmund riparte: Monchengladbach battuto 2-0© Getty Images

Bundesliga, il Borussia Dortmund riparte: Monchengladbach battuto 2-0

Dopo il pari sul campo del Friburgo i gialloneri ritrovano la vittoria e si riavvicinano al Bayern Monaco capolista: a segno Brandt e Beier. Tutti i dettagli
2 min
TagsBundesligaborussia dortmundBorussia Monchengladbach

ROMA - Dopo il pari sul campo del Friburgo riparte il Borussia Dortmund, che tra le mura amiche batte 2-0 il Borussia Monchegladbach nell'anticipo della 15ª giornata di Bundesliga (l'ultima del 2025) e prova così a mettere pressione al Bayern Monaco capolista (ora a +6 sui gialloneri in attesa di far visita all'Heidenheim).

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Brandt spinge il Borussia Dortmund

A sbloccare la sfida del 'Signal Iduna Park' il gol segnato in avvio (10') da Brandt, a segno di destro dopo un cross di Sule; a chiuderla poi la rete del raddoppio siglata da Beier nel recupero (90+7') su assist dell'altro subentrato Fabio Silva. Nel Borussia Dortmund di Kovac titolare e capitano l'ex juventino Emre Can, solo panchina invece per il 20enne azzurro Federico Mané. Secondo ko di fila per il Borussia Monchengladbach di Eugen Polanski, al momento comunque tranquillo a metà classifica.

Bundesliga: la classifica aggiornata

Bundesliga: risultati, tabellino e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

La partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS