Bundesliga, il Borussia Dortmund riparte: Monchengladbach battuto 2-0
ROMA - Dopo il pari sul campo del Friburgo riparte il Borussia Dortmund, che tra le mura amiche batte 2-0 il Borussia Monchegladbach nell'anticipo della 15ª giornata di Bundesliga (l'ultima del 2025) e prova così a mettere pressione al Bayern Monaco capolista (ora a +6 sui gialloneri in attesa di far visita all'Heidenheim).
Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach 2-0: cronaca, statistiche e tabellino
Brandt spinge il Borussia Dortmund
A sbloccare la sfida del 'Signal Iduna Park' il gol segnato in avvio (10') da Brandt, a segno di destro dopo un cross di Sule; a chiuderla poi la rete del raddoppio siglata da Beier nel recupero (90+7') su assist dell'altro subentrato Fabio Silva. Nel Borussia Dortmund di Kovac titolare e capitano l'ex juventino Emre Can, solo panchina invece per il 20enne azzurro Federico Mané. Secondo ko di fila per il Borussia Monchengladbach di Eugen Polanski, al momento comunque tranquillo a metà classifica.
