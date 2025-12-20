Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bundesliga: il Bayer Leverkusen batte il Lipsia e lo aggancia al terzo posto, poker Friburgo© EPA

Bundesliga: il Bayer Leverkusen batte il Lipsia e lo aggancia al terzo posto, poker Friburgo

Schick a segno nello scontro diretto vinto in trasferta (1-3), la squadra di Grifo (in gol su rigore) espugna Wolfsburg (3-4). Rallentano Stoccarda e Eintracht
6 min
TagsBundesligaBayer Leverkusenlipsia

ROMA - Vittoria e aggancio. Una doppia missione quella centrata dal Bayer Leverkusen nel match della 15ª giornata di Bundesliga sul campo del Lipsia, battuto 3-1 a domicilio e raggiunto così al terzo posto in classifica a quota 29 punti (a -3 dal Borussia Dortmund secondo). Un successo ottenuto in rimonta: dopo l'iniziale vantaggio firmato da Schlager per i padroni di casa (35'), immediata la reazione della squadra di Kasper Hjulmand che ha ribaltato il risultato prima dell'intervallo con Terrier (40') e con l'ex romanista Schick (44'). Nel recupero poi il definitivo tris realizzato dal subentrato Culbreath (90+7'). Per il Lipsia è il secondo stop di fila, seconda vittoria consecutiva invece per il Bayer Leverkusen.

Lipsia-Bayer Leverkusen 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga: la classifica aggiornata

Poker del Friburgo a Wolfsburg, a segno anche Grifo

Colpaccio esterno del Friburgo che supera il Wolfsburg e sale al nono posto in classifica, a quota 20. La squadra di Julian Schuster passa 4-3 alla 'Wolkswagen Arena' dopo una spettacolare rimonta. Gli ospiti premono forte sull'acceleratore e passano al 5' con Treu ma vengono raggiunti al 13' dall'acuto di Pejcinovic. Il 20enne talento tedesco sale poi in cattedra e mette a segno la sua personale doppietta al 49' portando avanti i 'lupi'. Il Friburgo però reagisce e raggiunge il nuovo pareggio con Grifo, in gol su rigore al 56' (quarto centro stagionale, in campionato, per l'italo-tedesco). Le emozioni non finiscono qui: al 69' è ancora Pejcinovic a riportare in vantaggio i padroni di casa con una tripletta da urlo, ma l'autogol di Seelt (71') e l'acuto di Scherhant (78') consentono al Friburgo di ribaltare la partita e di ottenere tre pesantissimi punti. Ottava sconfitta stagionale invece per i 'lupi' di mister Bauer, inchiodati al 14° posto in classifica e a sole 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Wolfsburg-Friburgo 3-4: cronaca, tabellino e statistiche

Rallentano Stoccarda e Eintracht

Si chiude con il punteggio di 0-0 lo scontro diretto per l'Europa tra lo Stoccarda (prossimo avversario della Roma in Europa League, match in programma all'Olimpico il prossimo 22 gennaio) e l'Hoffenheim. La formazione di Sinsheim è ora quarta in classifica da sola (a 27 punti, in attesa dell'impegno del Bayer Leverkusen sul campo del Lipsia), a +1 sulla squadra di Hoeness (26). Chi non riesce invece ad approfittare del pari della 'MHPArena' è l'Eintracht di Francoforte, fermato sull'1-1 dall'Amburgo e al momento settimo a 25 punti. I rossoneri di Toppmoller vanno sotto al 19' (gol di Lokonga) poi riequilibrano le sorti del match con Larsson al 26'. Buon punto invece per i neopromossi di mister Polzin, ora a quota 16.

Stoccarda-Hoffenheim 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Amburgo-Eintracht 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

L'Union Berlino espugna Colonia, pari Werder

Negli altri match del pomeriggio spicca la vittoria esterna dell'Union Berlino sul campo del Colonia, in dieci dall'83' per il rosso diretto a Van Den Berg: l'1-0 per la squadra di Kopenick porta la firma di Schafer al 91'. Tre punti d'oro per i capitolini che salgono all'ottavo posto solitario a 21 punti. Termina invece senza reti la sfida tra Augsburg (14 punti) e Werder Brema (17) che si dividono la posta in palio.

Colonia-Union Berlino 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Augsburg-Werder Brema 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bundesliga, il calendarioBundesliga, la classifica

