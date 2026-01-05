Kampl lascia il calcio per stare vicino al padre malato: "Il tempo è prezioso"

Kevin Kampl ha detto addio al calcio e al Lipsia . Il centrocampista sloveno ha annunciato la decisione di lasciare il club tedesco e ritirarsi dall’attività agonistica attraverso una lunga lettera pubblicata sui ocial, spiegando le motivazioni personali alla base della scelta. Alla base della decisione, la recente scomparsa del fratello Seki, morto a 51 anni, e le condizioni di salute del padre.

Kampl si ritira dal calcio per la famiglia

“Gli ultimi mesi sono stati molto emozionanti e segnati da un profondo dolore per me e la mia famiglia. La perdita improvvisa di mio fratello mi ha fatto capire dolorosamente quanto sia prezioso il tempo e quanto sia importante trascorrerlo con le persone a noi più care”, ha scritto Kampl.

L'annuncio sui social

Il giocatore ha poi aggiunto: “Dopo tutti questi anni, ho capito che è ora di tornare a casa, anche perché la salute di mio padre non è buona e voglio passare più tempo con lui. Tempo che non tornerà più. Per quanto difficile sia per me questa decisione, alcune scelte di vita hanno la precedenza sul calcio. Mi sarebbe piaciuto giocare ancora una volta nel nostro stadio, davanti a voi, i nostri tifosi. Conserverò sempre nel cuore i miei otto anni e mezzo al Lipsia. Insieme abbiamo fatto la storia, vinto i primi titoli del club e vissuto momenti straordinari”. Il classe 1990 ha collezionato più di 600 presenze in carriera indossando, tra le altre, le maglie di Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e appunto Lipsia.