FRIBURGO (GERMANIA) - Seconda vittoria consecutiva per il Friburgo che batte 2-1 in rimonta l'Amburgo e si rilancia in classifica: ora la formazione di mister Schuster è ottava a quota 23 punti, alle porte della zona europea. Nel match dell''Europa-Park Stadion', valido per la 16esima giornata di Bundesliga - turno fortemente condizionato dal maltempo, con i rinvii di Werder Brema-Hoffenheim e St. Pauli-Lipsia - la formazione di casa va sotto a inizio ripresa, punita dal gol di Vuskovic (51'). Due minuti dopo però la sfida cambia completamente volto: secondo giallo ed espulsione per il difensore ospite Elfadil (51') e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da Vincenzo Grifo (53') al suo quinto centro in campionato. I biancorossi, forti della superiorità numerica, spingono forte sull'acceleratore e trovano il gol del 2-1 con Matanovic all'83', su assist di Beste. Quinta sconfitta consecutiva in trasferta per l'Amburgo, inchiodato al 12° posto a 16 punti, gli stessi del Borussia M'Gladbach impegnato domani (domenica 11 gennaio), in casa, contro l'Augsburg.