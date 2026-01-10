Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, Grifo lancia il Friburgo: Amburgo ko. Rallenta l'Union Berlino© Getty Images

Bundesliga, Grifo lancia il Friburgo: Amburgo ko. Rallenta l'Union Berlino

L'italo-tedesco decisivo nel successo interno e in rimonta dei biancorossi. La formazione capitolina bloccata sul pari dal fanalino di coda Mainz, 2-2 tra Heidenheim e Colonia. Rinviate due gare per maltempo
3 min
TagsBundesliga

FRIBURGO (GERMANIA) - Seconda vittoria consecutiva per il Friburgo che batte 2-1 in rimonta l'Amburgo e si rilancia in classifica: ora la formazione di mister Schuster è ottava a quota 23 punti, alle porte della zona europea. Nel match dell''Europa-Park Stadion', valido per la 16esima giornata di Bundesliga - turno fortemente condizionato dal maltempo, con i rinvii di Werder Brema-Hoffenheim e St. Pauli-Lipsia - la formazione di casa va sotto a inizio ripresa, punita dal gol di Vuskovic (51'). Due minuti dopo però la sfida cambia completamente volto: secondo giallo ed espulsione per il difensore ospite Elfadil (51') e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da Vincenzo Grifo (53') al suo quinto centro in campionato. I biancorossi, forti della superiorità numerica, spingono forte sull'acceleratore e trovano il gol del 2-1 con Matanovic all'83', su assist di Beste. Quinta sconfitta consecutiva in trasferta per l'Amburgo, inchiodato al 12° posto a 16 punti, gli stessi del Borussia M'Gladbach impegnato domani (domenica 11 gennaio), in casa, contro l'Augsburg.

Friburgo-Amburgo 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, rallenta l'Union Berlino. Pari tra Heidenheim e Colonia

Nelle altre due partite giocate nel pomeriggio (15:30) spicca il deludente pareggio per 2-2 dell'Union Berlino che non riesce a superare il Mainz fanalino di coda. I capitolini, sotto 0-2 tra le mura amiche dell''An der Alten Forsterei Stadion' (in gol Amiri al 30' e Hollerbach al 69'), si salvano nel finale grazie agli acuti di Jeong Woo-Yeong al 77' e Doekhi all'86'. Lo stesso risultato (2-2) matura anche alla 'Voith-Arena' dove Heidenheim e Colonia si dividono la posta in palio: i padroni di casa mettono per ben due volte la freccia con Pieringer (15') e Niehues (26') ma si fanno raggiungere prima da Martel (18') e poi da El Mala (48').

Union Berlino-Mainz 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Heidenheim-Colonia 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS