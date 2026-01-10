Bundesliga, Grifo lancia il Friburgo: Amburgo ko. Rallenta l'Union Berlino
FRIBURGO (GERMANIA) - Seconda vittoria consecutiva per il Friburgo che batte 2-1 in rimonta l'Amburgo e si rilancia in classifica: ora la formazione di mister Schuster è ottava a quota 23 punti, alle porte della zona europea. Nel match dell''Europa-Park Stadion', valido per la 16esima giornata di Bundesliga - turno fortemente condizionato dal maltempo, con i rinvii di Werder Brema-Hoffenheim e St. Pauli-Lipsia - la formazione di casa va sotto a inizio ripresa, punita dal gol di Vuskovic (51'). Due minuti dopo però la sfida cambia completamente volto: secondo giallo ed espulsione per il difensore ospite Elfadil (51') e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da Vincenzo Grifo (53') al suo quinto centro in campionato. I biancorossi, forti della superiorità numerica, spingono forte sull'acceleratore e trovano il gol del 2-1 con Matanovic all'83', su assist di Beste. Quinta sconfitta consecutiva in trasferta per l'Amburgo, inchiodato al 12° posto a 16 punti, gli stessi del Borussia M'Gladbach impegnato domani (domenica 11 gennaio), in casa, contro l'Augsburg.
Bundesliga, rallenta l'Union Berlino. Pari tra Heidenheim e Colonia
Nelle altre due partite giocate nel pomeriggio (15:30) spicca il deludente pareggio per 2-2 dell'Union Berlino che non riesce a superare il Mainz fanalino di coda. I capitolini, sotto 0-2 tra le mura amiche dell''An der Alten Forsterei Stadion' (in gol Amiri al 30' e Hollerbach al 69'), si salvano nel finale grazie agli acuti di Jeong Woo-Yeong al 77' e Doekhi all'86'. Lo stesso risultato (2-2) matura anche alla 'Voith-Arena' dove Heidenheim e Colonia si dividono la posta in palio: i padroni di casa mettono per ben due volte la freccia con Pieringer (15') e Niehues (26') ma si fanno raggiungere prima da Martel (18') e poi da El Mala (48').
