Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, il Bayern riprende la fuga. Poker Moenchengladbach© Getty Images

Bundesliga, il Bayern riprende la fuga. Poker Moenchengladbach

La squadra di Kompany riparte da dove si era fermata prima della sosta: Wolfsburg sommerso di gol e +11 in classifica.
2 min
TagsBundesligaBayerngladbach

Piovono gol nella domenica di Bundesliga, la prima del 2026, valida per la 16ª giornata. Apre il poker del Borussia M'Gladbach, chiude la goleada del Bayern, che riprende da dove aveva lasciato, in fuga a +11.

Ottovolante Bayern, riparte la fuga

Dopo la pausa invernale, il Bayern versione rullo compressore riprende a macinare gioco e risultati, sommergendo di reti il Wolfsburg e tornando a + 11 sul Dormund. Paradossalmente equilibrato il primo tempo, che si chiude 2-1 dopo l'autorete di Fischer, il momentaneo pari ospite di Pejcinovic ed il nuovo vantaggio della squadra di Kompany con Luis Diaz. Nella ripresa tris di Olise e poco più tardi il poker con un altro autogol, stavolta di Jenz, poi la goleada prende corpo con le firme di Guerreiro, Kane, ancora Olise e Goretzka.

Bayern-Wolfsburg 8-1: cronaca, tabellino e statistiche

Poker M'Gladbach, Tabakovic show

La domenica si era aperta con un altro largo successo, quello del Borussia M'Gladbach ai danni dell'Augsburg. Tutto facile per i padroni di casa, che chiudono il primo tempo avanti di tre reti, sbloccando subito il risultato con Scally, raddoppiando con Diks su rigore a metà frazione e calando il tris con Tabakovic, che nella ripresa fa doppietta calando il poker.

Borussia M'Gladbach-Augsburg 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

Bundesliga, tutti i risultatiBundesliga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS