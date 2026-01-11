Bundesliga, il Bayern riprende la fuga. Poker Moenchengladbach
Piovono gol nella domenica di Bundesliga, la prima del 2026, valida per la 16ª giornata. Apre il poker del Borussia M'Gladbach, chiude la goleada del Bayern, che riprende da dove aveva lasciato, in fuga a +11.
Ottovolante Bayern, riparte la fuga
Dopo la pausa invernale, il Bayern versione rullo compressore riprende a macinare gioco e risultati, sommergendo di reti il Wolfsburg e tornando a + 11 sul Dormund. Paradossalmente equilibrato il primo tempo, che si chiude 2-1 dopo l'autorete di Fischer, il momentaneo pari ospite di Pejcinovic ed il nuovo vantaggio della squadra di Kompany con Luis Diaz. Nella ripresa tris di Olise e poco più tardi il poker con un altro autogol, stavolta di Jenz, poi la goleada prende corpo con le firme di Guerreiro, Kane, ancora Olise e Goretzka.
Poker M'Gladbach, Tabakovic show
La domenica si era aperta con un altro largo successo, quello del Borussia M'Gladbach ai danni dell'Augsburg. Tutto facile per i padroni di casa, che chiudono il primo tempo avanti di tre reti, sbloccando subito il risultato con Scally, raddoppiando con Diks su rigore a metà frazione e calando il tris con Tabakovic, che nella ripresa fa doppietta calando il poker.
