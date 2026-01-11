Bundesliga, il Bayern riprende la fuga. Poker Moenchengladbach

Ottovolante Bayern, riparte la fuga

Dopo la pausa invernale, il Bayern versione rullo compressore riprende a macinare gioco e risultati, sommergendo di reti il Wolfsburg e tornando a + 11 sul Dormund. Paradossalmente equilibrato il primo tempo, che si chiude 2-1 dopo l'autorete di Fischer, il momentaneo pari ospite di Pejcinovic ed il nuovo vantaggio della squadra di Kompany con Luis Diaz. Nella ripresa tris di Olise e poco più tardi il poker con un altro autogol, stavolta di Jenz, poi la goleada prende corpo con le firme di Guerreiro, Kane, ancora Olise e Goretzka.

Bayern-Wolfsburg 8-1: cronaca, tabellino e statistiche

Poker M'Gladbach, Tabakovic show

La domenica si era aperta con un altro largo successo, quello del Borussia M'Gladbach ai danni dell'Augsburg. Tutto facile per i padroni di casa, che chiudono il primo tempo avanti di tre reti, sbloccando subito il risultato con Scally, raddoppiando con Diks su rigore a metà frazione e calando il tris con Tabakovic, che nella ripresa fa doppietta calando il poker.

Borussia M'Gladbach-Augsburg 4-1: cronaca, tabellino e statistiche