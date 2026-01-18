Bundesliga, rallenta lo Stoccarda prima della Roma: solo pari con l'Union Berlino

STOCCARDA (GERMANIA) - Delude lo Stoccarda, bloccato sul pareggio dall'Union Berlino. Nel match della 'MHPArena', valido per la 18esima giornata di Bundesliga (la prima del girone di ritorno), la formazione di casa non va oltre l'1-1 casalingo con i capitolini: Fuhrich porta in vantaggio i padroni di casa al 59', raggiunti all'83' dal gol di Jeong Woo-Yeong. Lo Stoccarda, prossimo avversario della Roma in Europa League (sfida in programma giovedì 22 gennaio alle ore 21, all'Olimpico, e valida per la settima giornata della League Phase), fa un piccolo passo in avanti e sale a 33 punti, al terzo posto e in coabitazione con l'Hoffenheim che ha però una gara da recuperare. Punto prezioso invece per l'Union che raggiunge quota 24.