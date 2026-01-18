Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Bundesliga, rallenta lo Stoccarda prima della Roma: solo pari con l'Union Berlino© Getty Images

Bundesliga, rallenta lo Stoccarda prima della Roma: solo pari con l'Union Berlino

La formazione di Hoeness, prossima avversaria dei giallorossi in Europa League, non va oltre l'1-1 casalingo con i capitolini
2 min
TagsBundesligaStoccarda

STOCCARDA (GERMANIA) - Delude lo Stoccarda, bloccato sul pareggio dall'Union Berlino. Nel match della 'MHPArena', valido per la 18esima giornata di Bundesliga (la prima del girone di ritorno), la formazione di casa non va oltre l'1-1 casalingo con i capitolini: Fuhrich porta in vantaggio i padroni di casa al 59', raggiunti all'83' dal gol di Jeong Woo-Yeong. Lo Stoccarda, prossimo avversario della Roma in Europa League (sfida in programma giovedì 22 gennaio alle ore 21, all'Olimpico, e valida per la settima giornata della League Phase), fa un piccolo passo in avanti e sale a 33 punti, al terzo posto e in coabitazione con l'Hoffenheim che ha però una gara da recuperare. Punto prezioso invece per l'Union che raggiunge quota 24.

Stoccarda-Union Berlino 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Frenata Friburgo, beffa Augsburg

Nell'altro posticipo domenicale è ancora pari, ma all'insegna delle emozioni. Perché alla WWK Arena, i padroni di casa dell'Augsburg mettono alle corde a lungo il più quotato Friburgo, che trova un insperato pari, ma rallenta la rincorsa alle posizioni di testa. Finisce con un 2-2 che si sviluppa tutto nella ripresa, con l'uno-due micidiale di Claude-Maurice e Rexhbeçaj per l'Augusta, rimontato rapidamente dagli ospiti, che con Suzuki e Matanovic al 62' rimettono subito in equilibrio un match, che però finirà così.

Augsburg-Friburgo 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news di Bundesliga

