Bundesliga, lo Stoccarda si riscatta e sale al terzo posto

La domenica della 19ª giornata di Bundesliga si è aperta con la netta affermazione dello Stoccarda che, reduce dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma in Europa League, si rialza travolgendo a domicilio il Borussia M'Gladbach: i padroni di casa sbagliano un calcio di rigore con Tabakovic 13', poi vanno sotto al 30': in gol Leweling. Nella ripresa i biancorossi raddoppiano (autogol di Scally al 67') e calano il tris con Undav al 74'. Tre punti d'oro per la formazione di mister Hoeness, ora terza e in piena zona Champions League, a pari merito con l'Hoffenheim a 36 punti. Quarta sconfitta nelle ultime sei giornate per il Gladbach, fermo a quota 20.