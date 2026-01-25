Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, lo Stoccarda si riscatta e sale al terzo posto© APS

Bundesliga, lo Stoccarda si riscatta e sale al terzo posto

Dopo il ko in Europa League contro la Roma, la squadra di Hoeness vince sul campo del Borussia M'Gladbach e aggancia l'Hoffenheim
2 min
TagsBundesligaStoccardaFriburgo

La domenica della 19ª giornata di Bundesliga si è aperta con la netta affermazione dello Stoccarda che, reduce dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma in Europa League, si rialza travolgendo a domicilio il Borussia M'Gladbach: i padroni di casa sbagliano un calcio di rigore con Tabakovic 13', poi vanno sotto al 30': in gol Leweling. Nella ripresa i biancorossi raddoppiano (autogol di Scally al 67') e calano il tris con Undav al 74'. Tre punti d'oro per la formazione di mister Hoeness, ora terza e in piena zona Champions League, a pari merito con l'Hoffenheim a 36 punti. Quarta sconfitta nelle ultime sei giornate per il Gladbach, fermo a quota 20.

Borussia M'Gladbach-Stoccarda 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Il Friburgo sale al settimo posto

Nel posticipo del massimo campionato tedesco, importante successo casalingo per il Friburgo, che piega 2-1 il Colonia e si issa al settimo posto, agganciando l'Eintracht Francoforte. All'Europa-Park Stadion succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti avanti già al 10' grazie all'autorete di Rosenfelder, ma raggiunti un minuto più tardi da Scherhant, poi un minuto prima dell'intervallo il gol di Matanovic, che nella ripresa fallisce anche il rigore dell sicurezza.

Friburgo-Colonia 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

Bundesliga, il calendarioBundesliga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS