Bundesliga, lo Stoccarda si riscatta e sale al terzo posto
La domenica della 19ª giornata di Bundesliga si è aperta con la netta affermazione dello Stoccarda che, reduce dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma in Europa League, si rialza travolgendo a domicilio il Borussia M'Gladbach: i padroni di casa sbagliano un calcio di rigore con Tabakovic 13', poi vanno sotto al 30': in gol Leweling. Nella ripresa i biancorossi raddoppiano (autogol di Scally al 67') e calano il tris con Undav al 74'. Tre punti d'oro per la formazione di mister Hoeness, ora terza e in piena zona Champions League, a pari merito con l'Hoffenheim a 36 punti. Quarta sconfitta nelle ultime sei giornate per il Gladbach, fermo a quota 20.
Il Friburgo sale al settimo posto
Nel posticipo del massimo campionato tedesco, importante successo casalingo per il Friburgo, che piega 2-1 il Colonia e si issa al settimo posto, agganciando l'Eintracht Francoforte. All'Europa-Park Stadion succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti avanti già al 10' grazie all'autorete di Rosenfelder, ma raggiunti un minuto più tardi da Scherhant, poi un minuto prima dell'intervallo il gol di Matanovic, che nella ripresa fallisce anche il rigore dell sicurezza.
