Bundesliga, l'Hoffenheim passa a Brema e si conferma terza forza
Nelle gare di recupero della 16ª giornata di Bundesliga si giocavano due importanti incontri per la zona Champions League, alle spalle del duo Bayern, Borussia Dortmund. Importante vittoria per l'Hoffenheim, occasione persa dal Lipsia.
Hoffenheim corsaro a Brema
Sesta vittoria nelle ultime cinque partite per l'Hoffenheim, che supera anche l'ostacolo Werder, passando a Brema per 2-0 e confermandosi terza forza del campionato. I gol di Prass nel finale del primo tempo e di Proemel in apertura di ripresa valgono l'allungo su Lipsia e Stoccarda, con il Dortmund secondo a soli tre punti.
Werder Brema-Hoffenheim 0-2: cronaca, tabellino e statistiche
Lipsia, occasione sprecata
Il pari finale vale comunque l'aggancio al quarto posto dello Stoccarda, ma uscendo dai freddi numeri, il risultato del Lipsia sul campo di un St. Pauli che resta penultimo risulta un'occasione sprecata per restare nella scia dell'Hoffenheim. Resta l'aggancio al quarto posto dello Stoccarda.
St.Pauli-Lipsia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche