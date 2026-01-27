Bundesliga, l'Hoffenheim passa a Brema e si conferma terza forza

Bundesliga, la classifica

Hoffenheim corsaro a Brema

Sesta vittoria nelle ultime cinque partite per l'Hoffenheim, che supera anche l'ostacolo Werder, passando a Brema per 2-0 e confermandosi terza forza del campionato. I gol di Prass nel finale del primo tempo e di Proemel in apertura di ripresa valgono l'allungo su Lipsia e Stoccarda, con il Dortmund secondo a soli tre punti.

Werder Brema-Hoffenheim 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Lipsia, occasione sprecata

Il pari finale vale comunque l'aggancio al quarto posto dello Stoccarda, ma uscendo dai freddi numeri, il risultato del Lipsia sul campo di un St. Pauli che resta penultimo risulta un'occasione sprecata per restare nella scia dell'Hoffenheim. Resta l'aggancio al quarto posto dello Stoccarda.

St.Pauli-Lipsia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche