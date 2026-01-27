Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Bundesliga, l'Hoffenheim passa a Brema e si conferma terza forza© APS

Bundesliga, l'Hoffenheim passa a Brema e si conferma terza forza

In Germania si sono giocati i recuperi della 16ª giornata, entrambi importantissimi per le posizioni alle spalle di Bayern e Dortmund
1 min
TagsBundesligaHoffenheimlipsia

Nelle gare di recupero della 16ª giornata di Bundesliga si giocavano due importanti incontri per la zona Champions League, alle spalle del duo Bayern, Borussia Dortmund. Importante vittoria per l'Hoffenheim, occasione persa dal Lipsia.

Bundesliga, la classifica

Hoffenheim corsaro a Brema

Sesta vittoria nelle ultime cinque partite per l'Hoffenheim, che supera anche l'ostacolo Werder, passando a Brema per 2-0 e confermandosi terza forza del campionato. I gol di Prass nel finale del primo tempo e di Proemel in apertura di ripresa valgono l'allungo su Lipsia e Stoccarda, con il Dortmund secondo a soli tre punti.

Werder Brema-Hoffenheim 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Lipsia, occasione sprecata

Il pari finale vale comunque l'aggancio al quarto posto dello Stoccarda, ma uscendo dai freddi numeri, il risultato del Lipsia  sul campo di un St. Pauli che resta penultimo risulta un'occasione sprecata per restare nella scia dell'Hoffenheim. Resta l'aggancio al quarto posto dello Stoccarda.

St.Pauli-Lipsia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news di Bundesliga

Werder-Hoffenheim, il match

