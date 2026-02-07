Bundesliga, Dortmund all'ultimo respiro. Stoccarda, che scivolone
WOLFSBURG (GERMANIA) - Il sabto della 21esima giornata di Bundesliga regala confereme e sorprese. Vince ancora il Borussia Dortmund, ma che sofferenza per avere ragione del Wolfsburg: Brandt porta in vantaggio i gialloneri, che vengono raggiunti da Koulierakis e trovano solamente negli ultimi minuti il gol vittoria di Guirassy, che li mantiene nella scia del Bayern capolista.
Scivolone Stoccarda, Friburgo ok
Il risultato più sorprendente di giornata è il ko dello Stoccarda, che esce sconfitto 2-1 dal campo del St.Pauli. Decidono le reti di Saliakas e di Sinani su rigore, Leweling allo scadere per la squadra di Hoeness, che ora rischia di essere agganciata dal Lipsia. In zona coppe europee, importante invece il successo del Friburgo, che piega il Werder Brema grazie alla rete di Beste.
Successi pesanti per Mainz e Amburgo
Sempre in chiave salvezza, successi pesanti per il Mainz, che supera per 2-0 l'Augsburg grazie ad una doppietta su rigore di Amiri accorciando a -1 dai rivali, e per l'Amburgo, che passa in casa del fanalino di coda Heidenheim con le reti di Koingsdorffer e di Philippe.
