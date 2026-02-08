Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Bundesliga, cinquina Bayern e fuga per la vittoria: +16 sul Dortmund© Getty Images

Bundesliga, cinquina Bayern e fuga per la vittoria: +16 sul Dortmund

Nel posticipo della 23ª giornata, la capolista mostra la manita all'Hoffenheim e allunga ancora in testa alla classifica
2 min
TagsBundesliga

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il posticipo della 21esima giornata di Bundesliga si conclude con il trionfo annunciato del Bayern, che approfitta subito del ko del Borussia Dortmund a Wolfsburg, travolgendo per 5-1 l'Hoffenheim e volando verso il Meisterschale, con ben 16 punti di vantaggio sui rivali diretti. Grandi protagonisti del successo bavarese, i bomber Kane e Luis Diaz, autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta.

Bayern Monaco-Hoffenheim 5-1: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lipsia passa a Colonia, Baumgartner scatenato

Vittoria esterna per il Lipsia che passa 2-1 al Colonia. A decidere la sfida del 'RheinEnergieStadion' una doppietta di Baumgartner (29' e 56'), in mezzo il momentaneo pareggio dei padroni di casa con il guizzo di Thielmann (51'). Con questo successo la formazione di mister Werner aggancia lo Stoccarda al quarto posto, in piena zona Champions League, a quota 39 punti. Serata da dimenticare invece per il Colonia di Kwasniok, fermo a quota 23.

Colonia-Lipsia 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

