Bundesliga, cinquina Bayern e fuga per la vittoria: +16 sul Dortmund
MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il posticipo della 21esima giornata di Bundesliga si conclude con il trionfo annunciato del Bayern, che approfitta subito del ko del Borussia Dortmund a Wolfsburg, travolgendo per 5-1 l'Hoffenheim e volando verso il Meisterschale, con ben 16 punti di vantaggio sui rivali diretti. Grandi protagonisti del successo bavarese, i bomber Kane e Luis Diaz, autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta.
Il Lipsia passa a Colonia, Baumgartner scatenato
Vittoria esterna per il Lipsia che passa 2-1 al Colonia. A decidere la sfida del 'RheinEnergieStadion' una doppietta di Baumgartner (29' e 56'), in mezzo il momentaneo pareggio dei padroni di casa con il guizzo di Thielmann (51'). Con questo successo la formazione di mister Werner aggancia lo Stoccarda al quarto posto, in piena zona Champions League, a quota 39 punti. Serata da dimenticare invece per il Colonia di Kwasniok, fermo a quota 23.
