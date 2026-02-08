Bundesliga, cinquina Bayern e fuga per la vittoria: +16 sul Dortmund

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il posticipo della 21esima giornata di Bundesliga si conclude con il trionfo annunciato del Bayern, che approfitta subito del ko del Borussia Dortmund a Wolfsburg, travolgendo per 5-1 l'Hoffenheim e volando verso il Meisterschale, con ben 16 punti di vantaggio sui rivali diretti. Grandi protagonisti del successo bavarese, i bomber Kane e Luis Diaz, autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta.