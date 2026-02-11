Coppa di Germania, il Bayern Monaco centra il pass per la semifinale: eliminato il Lipsia 

Il Bayern Monaco non sbaglia in casa e va avanti nel tabellone della Coppa di Germania. I campioni in carica della Bundesliga hanno superato ai quarti il Lipsia con il punteggio di 2-0. Adesso in semifinale c'è il Friburgo di Grifo. L'altra sfida che mette in palio un pass per la finale invece sarà Stoccarda-Bayer Leverkusen.