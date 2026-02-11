Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Coppa di Germania, il Bayern Monaco centra il pass per la semifinale: eliminato il Lipsia 

Con due gol nel secondo tempo, la squadra di Kompany va avanti nel torneo: i dettagli
2 min

Il Bayern Monaco non sbaglia in casa e va avanti nel tabellone della Coppa di Germania. I campioni in carica della Bundesliga hanno superato ai quarti il Lipsia con il punteggio di 2-0. Adesso in semifinale c'è il Friburgo di Grifo. L'altra sfida che mette in palio un pass per la finale invece sarà Stoccarda-Bayer Leverkusen

Coppa di Germania, segna Kane 

Dopo un primo tempo chiuso senza gol, il Bayern Monaco ha messo il turbo nella ripresa, sbloccando la sfida con il rigore trasformato da Kane e chiudendola con la rete di Diaz. Tutto nel giro di pochi minuti, per la precisione tre (dal 64' al 67'). Per i bavaresi niente turn over: in campo c'era praticamente la formazione tipo, con Neuer in porta. Evidentemente Kompany ci tiene parecchio alla Coppa di Germania.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

