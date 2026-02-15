Bundesliga, il Lipsia agguanta il pari nel finale: Augsburg ok con l'Heidenheim

Il Lipsia agguanta in extremis il pareggio contro il Wolfsburg , nella sfida valevole per la 22esima giornata della Bundesliga. I padroni di casa perdono dopo mezz'ora il portiere Gulacsi per infortunio (sostituito da Vandervoordt. Nella ripresa gli ospiti sbloccano il risultato con Amoura, abile a sfruttare un assist di Daghim. Al 70' arriva il pareggio del Lipsia: assist di Gruda e tap-in vincente di Diomande . Tre minuti dopo i adroni di casa sfiorano il vantaggio con Romulo Cardoso, che svetta di testa da distanza ravvicinata, ma manda clamorosamente sul fondo. Il Lipsia attacca, ma si sbilancia: al 78' gli ospiti trovano il nuovo vantaggio in contropiede con Svanberg, che va in rete con un tiro secco, che batte il portiere avversario. I padroni di casa reagiscono e si gettano all'attacco, trovando il pareggio all'87' con un gran gol di Gruda.

Lipsia-Wolfsburg, il tabellino e le statistiche

L'Augsburg batte l'Heidenheim

Un calcio di rigore di Claude Maurice a dieci minuti dal novantesimo, regala la vittoria all'Augsburg, nella sfida contro l'Heidenheim dell'ex laziale Ibrahimovic. I padroni di casa, che hanno tentato più volte di sbloccare il risultato, trovano la rete decisiva nel finale e guadagnano tre punti che consentono loro di agguantare Union Berlino e Amburgo in classifica.

Augsburg-Heidenheim, tabellino e statistiche