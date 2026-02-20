Corriere dello Sport.it
Bundesliga, Vieira risponde ad Amiri: pari tra Mainz e Amburgo

Bundesliga, Vieira risponde ad Amiri: pari tra Mainz e Amburgo

Si chiude sul punteggio di 1-1 l'anticipo del venerdì tra i biancorossi e gli anseatici
1 min
MAGONZA (GERMANIA) - Termina 1-1 l'anticipo della 23esima giornata di Bundesliga tra Mainz e Amburgo. Alla 'Mewa Arena' di Magonza, i padroni di casa passano in vantaggio al 42' con l'ex Genoa Amiri ma vengono raggiunti nella ripresa dal gol di Fabio Vieira al 64'. Un punto a testa per le due formazioni: i biancorossi di Fischer agganciano al 13° posto il Borussia M'Gladbach a 22 punti, gli anseatici di mister Polzin raggiungono invece quota 26, al nono posto solitario.

