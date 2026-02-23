Var, caos e polemiche anche in Germania: "È scandaloso, spiegateci perché..."

Se in Serie A ormai ogni giornata di campionato è caratterizzata da almeno un episodio arbitrale controverso , in Germania non se la passano troppo meglio. Anche in Bundesliga la giornata che si è chiusa nel weekend ha scatenato le polemiche. Il focus è sulla sfida tra Heidenheim e Stoccarda, finita 3-3 . Con il risultato sul 2-2, al 75' viene annullato un gol all'attaccante dello Stoccarda Demirovic . L'oggetto della discussione è stato il tracciamento della linea del fuorigioco, che secondo l'attaccante e lo Stoccarda sarebbe stata posizionata nel punto sbagliato facendo risultare Demirovic più in avanti rispetto all'ultimo difendente Conteh, autore del gol del pareggio nel finale. Nel post partita Demirovic ha attaccato duramente la squadra arbitrale e il Var dicendo: "Lasciano tutto in mano al computer, non dovrebbero neanche inventarsi qualcosa per una cosa del genere".

Polemiche in Heidenheim-Stoccarda: la posizione della DFB

Ha rincarato la dose il vice allenatore dello Stoccarda David Krecidlo alla Bild: "Se è proprio vero, è scandaloso e folle. L'arbitro non può più decidere nulla, sono concentrati solo su qualcuno che li chiama dalla sala VAR". Più mite l'intervento dell'allenatore Hoeness: "Ho ricevuto solo delle informazioni secondo le quali il tallone di Conteh teneva in gioco il nostro calciatore, ho visto anche il grafico e non posso giudicare come si sono svolte le cose, ma è piuttosto duro quando vedi le immagini". Tante discussioni che hanno portato la Federcalcio tedesca a intervenire nella situazione. Il portale tedesco Kicker ha riportato la seguente nota: "La SAOT (il fuorigioco semi automatico) ha segnalato correttamente la posizione di fuorigioco e il VAR ha quindi esaminato il risultato per verificarne la plausibilità. Ciò ha incluso la verifica della prospettiva della telecamera posteriore e dimostra chiaramente che Traoré non è stato 'sorvolato'. L'immagine mostra che non era più vicino alla linea di porta del penultimo difensore dell'Heidenheim".