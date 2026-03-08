Caos Wolfsburg dopo il ko con l'Amburgo: esonerati il dg Christiansen e l'allenatore Bauer

Rivoluzione in casa Wolfsburg . Dopo il direttore generale Peter Christiansen , il club tedesco, alla terza sconfitta consecutiva e scivolato in zona retrocessione in Bundesliga , ha esonerato anche il tecnico Daniel Bauer . Fatale la sconfitta casalinga di ieri contro l' Amburgo (2-1).

Schwegler: "Decisione tutt'altro che facile, ma serve nuovo slancio per salvarci"

Il direttore sportivo del club tedesco, Pirmin Schwegler, ha sottolineato: "Questa decisione è stata tutt'altro che facile per noi. Speravamo di cambiare le cose insieme. Analizzando la situazione generale, siamo giunti alla conclusione che dobbiamo dare alla squadra un nuovo slancio per raggiungere la salvezza. Siamo molto grati a Daniel per il suo impegno in prima squadra, ma anche per i suoi molti anni di lavoro come allenatore nel vivaio del VfL". Bauer era subentrato a Paul Simonis lo scorso novembre. Il Wolfsburg ha annunciato che il sostituto verrà comunicato nelle prossime ore.