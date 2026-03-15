Lo Stoccarda vince lo scontro diretto con il Lipsia, ko Werder Brema e Friburgo

Va in archivio la 26esima giornata della Bundesliga , con tanti scontri diretti interessanti in chiave Europa e in zona salvezza. Vincono Mainz , Union Berlino e Stoccarda , con il Lipsia che scivola al quinto posto in solitaria, a -3 dalla quarta casella che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League, a prescindere dal ranking Uefa.

Il Mainz vince lo scontro salvezza con il Werder Brema

Un gol per tempo sul campo del Werder Brema, dove il Mainz vince con un secco 2-0. Al 6' del primo tempo la sblocca Nebel, che punisce Backhaus e porta avanti gli ospiti. Poi, all'alba della ripresa, è Lee Jae-Sung a siglare il raddoppio biancorosso, che consente alla formazione di Fischer di chiudere la contesa e di mettere in cassaforte prestazione e risultato. Scontro salvezza che vale il sorpasso del Mainz ai danni dello stesso Werder, che resta ancorato a quota 25, con una sola lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto in classifica.

L'Union Berlino espugna il campo del Friburgo

Dopo un primo tempo povero di emozioni, il confronto tra Union Berlino e Friburgo si accende nei secondi 45 minuti, con le sostituzioni dei due allenatori che provano a cambiare il ritmo della gara. A provarci sono soprattutto gli ospiti, che creano i presupposti per il vantaggio e raccolgono i frutti dei loro sforzi soltanto nel recupero, quando Jeong Woo-Yeong decide il match con la zampata vincente al minuto 92.

Lo Stoccarda vede la Champions, Lipsia ko

Allo Stoccarda basta un gol di Undav al minuto 56 per avere la meglio sul Lipsia, nell'attesissimo scontro diretto per l'Europa che conta. Quarta contro quinta forza della Bundesliga, con i padroni di casa che volano così a +3 sui diretti rivali, salendo a quota 50 in classifica. Al di là dell'attuale ranking Uefa, che potrebbe regalare persino uno slot extra alla Germania, lo Stoccarda consolida il proprio piazzamento europeo, davanti a Lipsia, Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte.