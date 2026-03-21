Il Bayern dopo l'Atalanta travolge anche l'Union Berlino. Doppio 3-3 spettacolare con gol di Schick
Dopo il ritorno in Champions contro l'Atalanta il Bayern Monaco non perde terreno nemmeno in campionato. In Bundesliga asfalta anche l'Union Berlino: nella 27esima giornata finisce 4-0 per i bavaresi con le firme di Olise, Gnabry (doppietta) e Kane. Sorride anche il Werder Brema che passa sul campo del Wolfsburg per 1-0 grazie a Njinmah. I padroni di casa chiudono in dieci per un doppio giallo a Jenz. La classifica di Bundesliga
Doppio 3-3 con gol di Schick
Incredibile 3-3 tra Colonia e Moenchengladbach con ribaltoni e controribaltoni: ospiti avanti con Castrop, poi rimonta del Colonia con El Mala e Ache, ma i guizzi di Sander e Castrop portano sul 3-2. All'84' è Martel (poi espulso per doppio giallo) a rimettere tutto in equilibrio. Spettacolare 3-3 anche tra Heidenheim e Bayer Leverkusen, che passa in vantaggio con Tillman e Schick, poi la rimonta dei padroni di casa con Behrens e Pieringer (su rigore). Gli ospiti reagiscono e Schick li riporta avanti, ma è ancora Pieringer ad andare a segno per il 3-3 finale.