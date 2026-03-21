Il Bayern dopo l'Atalanta travolge anche l'Union Berlino. Doppio 3-3 spettacolare con gol di Schick

Doppio 3-3 con gol di Schick

Incredibile 3-3 tra Colonia e Moenchengladbach con ribaltoni e controribaltoni: ospiti avanti con Castrop, poi rimonta del Colonia con El Mala e Ache, ma i guizzi di Sander e Castrop portano sul 3-2. All'84' è Martel (poi espulso per doppio giallo) a rimettere tutto in equilibrio. Spettacolare 3-3 anche tra Heidenheim e Bayer Leverkusen, che passa in vantaggio con Tillman e Schick, poi la rimonta dei padroni di casa con Behrens e Pieringer (su rigore). Gli ospiti reagiscono e Schick li riporta avanti, ma è ancora Pieringer ad andare a segno per il 3-3 finale.