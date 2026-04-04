Caos a Dresda: rissa tra tifosi in campo, partita sospesa
Scene di caos e tensione durante la sfida di seconda divisione tra Dinamo Dresda e Hertha Berlino, sospesa per circa 20 minuti a causa di violenti scontri tra tifosi. Secondo quanto riportato da Bild, tutto è iniziato dopo circa 20 minuti di gioco, quando una provocazione nel settore ultras del Dresda ha acceso gli animi: alcuni sostenitori di casa hanno esposto una bandiera dell’Hertha, presumibilmente sottratta prima della gara, accompagnandola con cori offensivi. La reazione dei tifosi berlinesi è stata immediata. Diversi sostenitori ospiti hanno invaso il terreno di gioco, lanciando fumogeni e materiale pirotecnico verso il settore rivale. Poco dopo, anche un gruppo di ultras del Dresda ha fatto irruzione in campo, dirigendosi verso gli avversari. Ne è nato un faccia a faccia tra circa 100 tifosi di casa e una trentina dell’Hertha, con momenti di forte tensione durati circa un minuto.
Serve la polizia, che caos a Dresda
Decisivo l’intervento della polizia, che con un massiccio dispiegamento di forze ha riportato la calma, costringendo i facinorosi a rientrare sugli spalti. Subito dopo, i tifosi del Dresda hanno dato fuoco alla bandiera sottratta, alimentando ulteriormente il clima già incandescente. Per motivi di sicurezza, l’arbitro Sven Jablonski ha sospeso il match, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi. La gara è poi ripresa dopo circa 20 minuti, ma non è stato l’unico stop: già nei primi minuti si era registrata una prima interruzione per fumogeni accesi dai tifosi ospiti e fuochi d’artificio lanciati all’esterno dello stadio dai sostenitori di casa. Dopo gli scontri, parte degli ultras dell’Hertha ha abbandonato il settore ospiti del Rudolf-Harbig-Stadion