Caos a Dresda: rissa tra tifosi in campo, partita sospesa

Scene di caos e tensione durante la sfida di seconda divisione tra Dinamo Dresda e Hertha Berlino, sospesa per circa 20 minuti a causa di violenti scontri tra tifosi. Secondo quanto riportato da Bild, tutto è iniziato dopo circa 20 minuti di gioco, quando una provocazione nel settore ultras del Dresda ha acceso gli animi: alcuni sostenitori di casa hanno esposto una bandiera dell’Hertha, presumibilmente sottratta prima della gara, accompagnandola con cori offensivi. La reazione dei tifosi berlinesi è stata immediata. Diversi sostenitori ospiti hanno invaso il terreno di gioco, lanciando fumogeni e materiale pirotecnico verso il settore rivale. Poco dopo, anche un gruppo di ultras del Dresda ha fatto irruzione in campo, dirigendosi verso gli avversari. Ne è nato un faccia a faccia tra circa 100 tifosi di casa e una trentina dell’Hertha, con momenti di forte tensione durati circa un minuto.