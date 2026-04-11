La bizzarra protesta dei tifosi in Bundesliga: "Niente birra e wurstel allo stadio". Ecco perché

Curiosa protesta da parte dei tifosi del Borussia Mönchengladbach , squadra che oggi alle 15.30 sarà di scena in Bundesliga sul campo del Lipsia nella 29ª giornata della Bundesliga. I 4.735 spettatori presenti nel settore ospiti della Red Bull Arena hanno infatti deciso di non acquistare cibo e bevande dei padroni di casa, rinunciando così alla birra e al wurstel , che negli stadi tedeschi sono quasi una religione. Da anni ormai i supporters del Mönchengladbach contestano la filosofia del Lipsia, che ritengono contraria ai valori del proprio club. Rinunciando alla ristorazione i tifosi puntano a provocare un danno economico agli avversari.

Il comunicato dei tifosi

L'insolita forma di protesta ha fatto subito notizia in tutta Europa: il passaparola tra i supporters del Borussia è iniziato venerdì e ha spinto a consumare cibo e bevande fuori dallo stadio, non dentro, con il chiaro obiettivo di incidere sul mancato introito proveniente dall'indotto che, in Germania, tocca cifre importanti. "Per una volta, facciamo a meno di birra e salsicce allo stadio. Ogni euro in più che va direttamente o indirettamente all'RB Lipsia è controproducente. Vi preghiamo di astenervi dall'acquistare cibo e bevande all'interno dello stadio" fa sapere la FPMG Supporters Club, unica organizzazione ufficiale dei tifosi del Borussia Mönchengladbach. Negli anni scorsi, per contestare il Lipsia, i tifosi del M'Gladbach si erano affidati a migliaia di fischietti, ma da un po' di tempo sono aumentati i controlli agli ingressi dello stadio: così è maturata la scelta di cambiare forma di protesta.