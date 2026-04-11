La bizzarra protesta dei tifosi in Bundesliga: "Niente birra e wurstel allo stadio". Ecco perché
Curiosa protesta da parte dei tifosi del Borussia Mönchengladbach, squadra che oggi alle 15.30 sarà di scena in Bundesliga sul campo del Lipsia nella 29ª giornata della Bundesliga. I 4.735 spettatori presenti nel settore ospiti della Red Bull Arena hanno infatti deciso di non acquistare cibo e bevande dei padroni di casa, rinunciando così alla birra e al wurstel, che negli stadi tedeschi sono quasi una religione. Da anni ormai i supporters del Mönchengladbach contestano la filosofia del Lipsia, che ritengono contraria ai valori del proprio club. Rinunciando alla ristorazione i tifosi puntano a provocare un danno economico agli avversari.
Il comunicato dei tifosi
L'insolita forma di protesta ha fatto subito notizia in tutta Europa: il passaparola tra i supporters del Borussia è iniziato venerdì e ha spinto a consumare cibo e bevande fuori dallo stadio, non dentro, con il chiaro obiettivo di incidere sul mancato introito proveniente dall'indotto che, in Germania, tocca cifre importanti. "Per una volta, facciamo a meno di birra e salsicce allo stadio. Ogni euro in più che va direttamente o indirettamente all'RB Lipsia è controproducente. Vi preghiamo di astenervi dall'acquistare cibo e bevande all'interno dello stadio" fa sapere la FPMG Supporters Club, unica organizzazione ufficiale dei tifosi del Borussia Mönchengladbach. Negli anni scorsi, per contestare il Lipsia, i tifosi del M'Gladbach si erano affidati a migliaia di fischietti, ma da un po' di tempo sono aumentati i controlli agli ingressi dello stadio: così è maturata la scelta di cambiare forma di protesta.