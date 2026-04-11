Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 11 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, il Leverkusen espugna Dortmund: Lipsia ed Eintracht tengono viva la corsa Champions © APS

Bundesliga, il Leverkusen espugna Dortmund: Lipsia ed Eintracht tengono viva la corsa Champions

In attesa del posticipo tra la capolista Bayern Monaco e il St. Pauli, il Bayer vince con Diomande e frena i gialloneri
2 min

GERMANIA -  In attesa del posticipo tra la capolista Bayern Monaco e il St. Pauli, il pomeriggio della 29ª giornata di Bundesliga ha già offerto indicazioni importanti sia per la vetta che per la corsa europea. Il risultato più pesante arriva dal big match: il Bayer Leverkusen passa per 1-0 sul campo del Borussia Dortmund, confermandosi squadra solida e concreta anche nelle sfide di alto livello. Decisiva la rete di Andrich al minuto 42’ del primo tempo. I padroni di casa perdono così il treno del Bayern sempre primo e lontano 9 punti (con una gara in meno da giocare).

Calendario e risultati di Bundesliga

In attesa del Bayern Monaco: gli altri risultati

Non solo Leverkusen: anche l’Eintracht Francoforte conquista tre punti preziosi battendo 2-1 in trasferta il Wolfsburg. I gol di Hojlund e Kalimuendo. Inutile la rete nei minuti di recupero di Pejcinovic. Bene il Lipsia che supera di misura, 1-0, il Borussia Mönchengladbach. Decisivo Diomande all’80’: arrivano così tre punti importantissimi per blindare il terzo posto. Successo importante anche per l’Heidenheim (che rimane ultimo), che si impone 3-1 sull’Union Berlino, ottenendo punti fondamentali nella parte bassa della classifica.

Bayern atteso dal posticipo: può allungare ancora

La giornata si completerà in serata con il match del Bayern Monaco, che guida la classifica con nove punti di vantaggio proprio sul Borussia Dortmund. In caso di vittoria contro il St. Pauli, i bavaresi potrebbero volare a +12, mettendo un’ipoteca pesantissima sul titolo. Intanto, alle spalle della capolista, la lotta per un posto in Champions League resta apertissima. I successi di Lipsia e Leverkusen pesano molto in ottica europea.

Bundesliga, la classifica aggiornata

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

La bizzarra protesta dei tifosi in BundesligaFabrizio Danese: “La mia Bosnia dopo l’Italia”

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS