Bundesliga, il Leverkusen espugna Dortmund: Lipsia ed Eintracht tengono viva la corsa Champions

GERMANIA - In attesa del posticipo tra la capolista Bayern Monaco e il St. Pauli, il pomeriggio della 29ª giornata di Bundesliga ha già offerto indicazioni importanti sia per la vetta che per la corsa europea. Il risultato più pesante arriva dal big match: il Bayer Leverkusen passa per 1-0 sul campo del Borussia Dortmund, confermandosi squadra solida e concreta anche nelle sfide di alto livello. Decisiva la rete di Andrich al minuto 42’ del primo tempo. I padroni di casa perdono così il treno del Bayern sempre primo e lontano 9 punti (con una gara in meno da giocare).