Bundesliga, il Leverkusen espugna Dortmund: Lipsia ed Eintracht tengono viva la corsa Champions
GERMANIA - In attesa del posticipo tra la capolista Bayern Monaco e il St. Pauli, il pomeriggio della 29ª giornata di Bundesliga ha già offerto indicazioni importanti sia per la vetta che per la corsa europea. Il risultato più pesante arriva dal big match: il Bayer Leverkusen passa per 1-0 sul campo del Borussia Dortmund, confermandosi squadra solida e concreta anche nelle sfide di alto livello. Decisiva la rete di Andrich al minuto 42’ del primo tempo. I padroni di casa perdono così il treno del Bayern sempre primo e lontano 9 punti (con una gara in meno da giocare).
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In attesa del Bayern Monaco: gli altri risultati
Non solo Leverkusen: anche l’Eintracht Francoforte conquista tre punti preziosi battendo 2-1 in trasferta il Wolfsburg. I gol di Hojlund e Kalimuendo. Inutile la rete nei minuti di recupero di Pejcinovic. Bene il Lipsia che supera di misura, 1-0, il Borussia Mönchengladbach. Decisivo Diomande all’80’: arrivano così tre punti importantissimi per blindare il terzo posto. Successo importante anche per l’Heidenheim (che rimane ultimo), che si impone 3-1 sull’Union Berlino, ottenendo punti fondamentali nella parte bassa della classifica.
Bayern atteso dal posticipo: può allungare ancora
La giornata si completerà in serata con il match del Bayern Monaco, che guida la classifica con nove punti di vantaggio proprio sul Borussia Dortmund. In caso di vittoria contro il St. Pauli, i bavaresi potrebbero volare a +12, mettendo un’ipoteca pesantissima sul titolo. Intanto, alle spalle della capolista, la lotta per un posto in Champions League resta apertissima. I successi di Lipsia e Leverkusen pesano molto in ottica europea.
Bundesliga, la classifica aggiornata