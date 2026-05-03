Bundesliga, Dortmund ko a Monchengladbach. Pesante sconfitta per il St.Pauli di Blessin

Un gol di Tabagovic nel finale, permette al Borussia Monchengladbach di battere 1-0 il Borussia Dortmund , nella sfida valida per la 32esima giornata della Bundesliga . Una gara equilibrata e decisa nel finale da un guizzo del centravanti bosniaco. Con questa vittoria il Moenchengladbach si porta a 35 punti in classifica, mentre il Dortmund resta al secondo posto con 67 lunghezze.

Monchengladbach-Borussia Dortmund, tabellino e statistiche

St.Pauli ko in casa: Blessin ad un passo dalla retrocessione

Pesante ko per il St.Pauli, sconfitto in casa dal Mainz per 2-1. A decidere la sfida sono le reti di Tietz e Mwene: inutile per i padroni di casa il guizzo finale di Ceesay. Con questa vittoria il Mainz sale a 37 punti in classifica, mentre il St. Pauli resta fermo a quota 26, a meno sei dal Werder Brema. Un ko che allontana gli uomini di Blessin (ex tecnico del Genoa) dalla salvezza.

St.Pauli-Mainz, tabellino e statistiche

Pareggio tra Friburgo e Wolfsburg

Termina 1-1 la sfida tra Friburgo e Wolfsburg. Le emozioni arrivano tutte nella ripresa: ospiti avanti al 55' grazie a Koulierakis, che sfrutta un assist di Erksen e pareggio dei padroni di casa ad un quarto d'ora dalla fine: decisivo il gol di Lienhart. Il pareggio permette ai padroni di casa di agguantare il settimo posto (a quota 44). Il Wolfsburg resta invece in terz'ultima posizione.

Friburgo-Wolfsburg, tabellino e statistiche