Bundesliga, festa Lipsia: i biancorossi volano in Champions League. Ok Stoccarda e Hoffenheim

LIPSIA (GERMANIA) - Il Lipsia piega 2-1 il St. Pauli e stacca il pass per l' edizione 2026/27 della Champions League . Nel match disputato alla ' Red Bull Arena ' e valido per la 33esima e penultima giornata di Bundesliga , i ' Tori rossi ' festeggiano il ritorno nella massima competizione continentale per club dopo un anno di assenza: decisive le reti - una per tempo - di Schlager (45') e Orban (55'). Nel finale gli ospiti accorciano le distanze con Ceesay (87') ma non basta: la formazione di mister Werner blinda defintivamente il terzo posto in classifica, a 65 punti. Sconfitta pesante invece per la squadra di Amburgo , inchiodata al 16° posto a quota 26: i playout ora sono a rischio .

Lipsia-St. Pauli 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Tris Stoccarda, colpo Hoffenheim: verdetto Champions rinviato agli ultimi 90'. Vince anche l'Augsburg

Si infiamma invece la lotta per il quarto posto: a 90' dalla fine, Stoccarda e Hoffenheim si contendono l'ultima posizione che vale l'approdo diretto alla fase a campionato di Champions League. La formazione di Hoeness vince 3-1 lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen, ora fermo a 58 punti (illusoria la rete a freddo dell'ex Girona Aleix Garcia) e sale a quota 61 (decisivi i gol di Demirovic, Mittelstadt e Undav), gli stessi della squadra di Sinsheim che supera il Werder Brema in dieci (rosso diretto a Sugawara al 5'): decisivo il gol di Touré al 26'. Domenica prossima, 17 maggio, è in programma l'ultima giornata: lo Stoccarda fa visita all'Eintracht, l'Hoffenheim di mister Ilzer è invece atteso al Borussia-Park contro il Gladbach, oggi sconfitto sul campo dell'Augsburg. La doppietta di Gregoritsch e il guizzo di Fellhauer rendono inutile il primo centro stagionale di Giovanni Reyna.

Stoccarda-Bayer Leverkusen 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Hoffenheim-Werder Brema 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Augsburg-Borussia M'Gladbach 3-1: cronaca, tabellino e statistiche