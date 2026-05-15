In Germania coltivano e crescono i giovani talenti, anche quelli italiani, fuggiti all'estero. È il caso del Borussia Dortmund e dell'azzurrino Samuele Inacio , classe 2008 (18 anni), partito dall' Atalanta e arrivato al club tedesco nel 2024. È di oggi l'annuncio del rinnovo di contratto dell'attaccante: "Samuele Inacio ha firmato un nuovo accordo questa settimana, prolungando la sua permanenza a Dortmund fino al 30 giugno 2029. Il giovane nazionale italiano è entrato a far parte della squadra Under 19 del BVB proveniente dall'Atalanta nel 2024 e da allora si è affermato come giocatore di Bundesliga a Dortmund", ha comunicato il club tedesco tramite il proprio sito e i propri canali social.

"Inacio uno dei maggiori talenti a livello mondiale"

Elogi a Inacio dal direttore sportivo del club, Lars Ricken: "Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei maggiori talenti della sua generazione a livello mondiale. Siamo che con la sua passione e qualità possa diventare un giocatore eccezionale. È una parte importante della crescita della nostra squadra ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine". Inacio si è già messo in luce con le nazionali azzurre giovanili, dall'Under 15 all'Under 19.

I numeri di Inacio

Inacio in questa stagione ha collezionato 9 partite e segnato 4 gol con l'U19 del Borussia. È stato convocato anche con la prima squadra e sul finire di questo campionato ha incrementato il suo minutaggio: è passato dalle panchine alle gare da titolare, firmando il gol contro l'Eintracht lo scorso 8 maggio.