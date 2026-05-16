Bundesliga, Stoccarda in Champions: St. Pauli e Heidenheim retrocedono, Wolfsburg al play-out

La Bundesliga 2025-2026 si chiude con gli ultimi responsi tra qualificazioni europee e retrocessioni. Lo Stoccarda conquista un posto nella prossima Champions League, mentre il St. Pauli e l’Heidenheim salutano la massima serie. Il Wolfsburg, invece, dovrà difendere la permanenza in Bundesliga attraverso lo spareggio contro la terza classificata della Zweite Bundesliga.

La classifica di Bundesliga

Lo Stoccarda centra l'obiettivo Champions

Determinante per lo Stoccarda il pareggio per 2-2 sul campo dell'Eintracht Francoforte, risultato che, unito al pesante 4-0 incassato dall'Hoffenheim in casa del Borussia Mönchengladbach, ha consentito ai biancorossi di chiudere tra le prime quattro. In testa, il Bayern Monaco ha celebrato il titolo con un netto 5-1 sul Colonia (già salvo). Successo anche per il Borussia Dortmund sul campo del Werder Brema, mentre il Friburgo chiude al settimo posto e accede ai play-off di Conference League.

Bayern Monaco-Colonia: cronaca, tabellino e statistiche

Bayer Leverkusen-Amburgo: cronaca, tabellino e statistiche

Eintracht Francoforte-Stoccarda: cronaca, tabellino e statistiche

St. Pauli e Heidenheim in Bundesliga 2

Nella zona calda, il Wolfsburg si impone 3-1 sul campo del St. Pauli, condannando i padroni di casa alla retrocessione. A fare compagnia al club di Amburgo sarà l'Heidenheim, sconfitto 2-0 in casa dal Mainz. Si salva invece il Wolfsburg, almeno per il momento: i biancoverdi dovranno ora affrontare il delicato play-out contro la terza classificata della seconda divisione tedesca per mantenere il proprio posto in Bundesliga. Chiude in bellezza anche l'Union Berlino, vittorioso 3-0 sull'Augsburg.

Friburgo-Lipsia: cronaca, tabellino e statistiche

Werder Brema-Borussia Dortmund: cronaca, tabellino e statistiche

Borussia M'Gladbach-Hoffenheim: cronaca, tabellino e statistiche

Union Berlino-Augsburg: cronaca, tabellino e statistiche

St. Pauli-Wolfsburg: cronaca, tabellino e statistiche

Heidenheim-Mainz: cronaca, tabellino e statistiche