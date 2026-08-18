Musiala sviene di nuovo in campo, la spiegazione in un post: "Ecco cosa mi succede"

Bayern Monaco in ansia per Musiala: cosa è successo

Entrato in campo dalla panchina, Musiala si è fermato pochi minuti dopo il suo ingresso. Lo staff medico è intervenuto subito, mentre i compagni si sono avvicinati al trequartista per proteggerlo. Dopo le prime cure direttamente sul terreno di gioco, il giocatore ha lasciato il campo stordito accompagnato dai sanitari, dirigendosi verso gli spogliatoi. Il nuovo episodio arriva a pochi giorni dal precedente che aveva già destato apprensione. Sabato scorso Musiala era infatti crollato a terra nel finale dell’amichevole contro il Lipsia, vinta dal Bayern per 3-1. Dopo quell'episodio aveva svolto soltanto lavoro individuale, saltando anche la presentazione ufficiale della squadra. Ora il nuovo stop aggiunge ulteriore preoccupazione sulle condizioni del giovane talento tedesco.

Il messaggio di Musiala: "Ecco cosa mi succede"

A cercare di rasserenare l'ambiente, però, è stato lo stesso Musiala con un lungo messaggio sui social: "Per prima cosa, la cosa più importante: sto bene. Vorrei dissipare la vostra preoccupazione e spiegarvi qualcosa: mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee, di breve durata ma facilmente curabili, dovute a una disfunzione neurologica, che possono portare a episodi del genere. So che a prima vista possono sembrare spaventose, ma per me al momento fanno parte della mia quotidianità. Sono in ottime mani dal punto di vista medico e sono molto ottimista. La cosa importante è che non sussiste alcun rischio per la salute oltre a questo. In stretta collaborazione e in costante dialogo con gli esperti, è stato mio desiderio personale affrontare questa sfida e, con l'autorizzazione dei neurologi, continuare a dedicarmi a ciò che mi aiuta di più nel processo di guarigione: semplicemente vivere la mia vita quotidiana e continuare a coltivare la mia passione per il calcio".