Il Bayern riprende da dove aveva finito: Stoccarda travolto 5-1 al debutto in Bundesliga
La Bundesliga si apre nel segno del Bayern, che dopo aver trionfato in Supercoppa sul Borussia Dortmund, debutta alla grande in campionato, rifilando una cinquina al malcapitato Stoccarda, che pure si era presentato all'Allianz Arena con ottime intenzioni. A fare notizia semmai è l'assenza di Harry Kane dal tabellino dei marcatori.
Di Upamecano il primo gol della stagione
All'Allianz Arena inizio spigliato dello Stoccarda, che gioca a viso aperto e che al 12' rischia di andare in vantaggio con la gran conclusione di Tiago Tomas, che si infrange sulla traversa. Il pericolo sveglia un Bayern sceso in campo in maniera un po' indolente, ma che al 17' pareggia il conto dei legni con il palo colpito da Olise e che al 21' sblocca il risultato grazie al colpo di testa di Upamecano sugli sviluppi di un corner. Trovato il vantaggio, i padroni di casa cercano subito il raddoppio, sfiorandolo prima con Luis Diaz, poi ancora con Olise e infine con Brown. Nelle battute finali del primo tempo Laimer e nuovaente Olise mancano il colpo del ko prima dell'intervallo.
Dal pari dello Stoccarda, alla manita Bayern
Nella ripresa lo Stoccarda riparte forte e al 52' trova il pari grazie alla conclusione tesa di Vagnoman, che raccoglie il pallone respinto dal palo sul colpo di testa di Pejcinovic e scaraventa in porta per l'1-1. Il Bayern non fa una piega e al 55' è di nuovo in vantaggio: Kimmich pesca in area Olise, che insacca nell'angolino per l'immediato 2-1. Passano due minuti e arriva anche il terzo gol, gentile omaggio dell'autore del pari Vagnoman, che interviene goffamente e infila la sua porta per il 3-1 dei padroni di casa. Al 60' è Tiago Tomas a tentare di riaprire i giochi, ma Neuer fa buona guardia. Al 63' Olise si mette in proprio e cala poker e doppietta personale, ma il Var pesca una posizione di fuorigioco e la rete viene annullata. Lo Stoccarda torna a crederci e per due volte sfiora la seconda rete, sempre con Demirovic. All'82' arriva il gol che chiude la partita: fa tutto Saibari, che poi regala a Pavolovic un pallone solamente da spingere in rete per il 4-1 del Bayern. Nel recupero il quinto gol firmato da Luis Diaz, per una punizione troppo severa rispetto alla prestazione dello Stoccarda.
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