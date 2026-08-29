Bundesliga, il Lipsia parte bene. Leverkusen che disastro
Ad aprire la Bundesliga 2026/27 sono stati i campioni del Bayern, che si sono ripresentati al campionato travolgendo lo Stoccarda. Oggi la prima giornata è entrata nel vivo, con la maggior parte delle partite. E le sorprese non sono mancate.
Lipsia buona la prima, flop Leverkusen, beffa Eintracht
Inizia alla grande la stagione del Lipsia, che alla Red Bull Arena travolge per 3-0 il Borussia M'Gladbach. In gol anche Nusa, ex obiettivo di mercato della Roma, a cavallo delle reti di Baku e Reitz. Figuraccia invece per il Bayer Leverkusen, che cade 3-2 sul campo del neopromosso Elversberg, che si era portato avanti addirittura per 3-0. Sciupone l'Eintracht, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3 a Berlino. Ribaltato il risultato dopo il vantaggio lampo dell'Union, grazie alla tripletta di Ebnoutalib, la squadra di Francoforte si addormenta e incassa la rimonta dei padroni di casa.
Dallinga, ex-Bologna, è invece il protagonista della vittoria in rimonta del Colonia, per 3-2, sull'Herta Berlino, con la doppietta che ribalta il risultato, finisce invece senza reti l'ultima gara del pomeriggio tra Mainz e Paderborn.
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