Come si può battere così da centrocampo e prendere subito un altro gol? Che pasticcio dell’Union Berlino!

BERLINO (Germania) - Sta facendo il giro del mondo il video del clamoroso errore dello Union Berlino, nel match pareggiato 3-3 in casa contro l'Eintracht Francoforte, ieri, nella prima giornata della Bundesliga tedesca. Dopo aver incassato il gol dell'1-1 da parte di Ebnoutalib al 10', l'Union Berlino ha battuto la rimessa in gioco da metà campo con un retropassaggio che ha favorito l'inserimento dello stesso Ebnoutalib, che ha immediatamente realizzato il raddoppio per l'Eintracht: Ljubicic ha passato all'indietro a Querfeld, che ha perso il controllo del pallone, regalandolo all’avversario. Ebnoutalib ha poi firmato anche il momentaneo 1-3 degli ospiti, prima della rimonta finale dello Union Berlino, completata al 91' grazie a un guizzo di Skarke.