Bundesliga, pari del Bayern Monaco in casa dello Schalke. Il Dortmund vince in rimonta

ROMA - Dopo il poker casalingo servito ieri dallo Stoccarda nell'anticipo casalingo contro il Colonia altre reti ed emozioni sono arrivate nelle partite della seconda giornata di Bundesliga andate in scena oggi (sabato 5 settembre). A prendersi la scena è soprattutto il Borussia Dortmund, capace di ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa sul campo dell’Hoffenheim. I padroni di casa scappano sul 2-0 con Avdullahu e Lemperle, ma i gialloneri non si arrendono e costruiscono una grande rimonta: Guirassy e Silva, insieme all’autorete di Hajdari, firmano il 3-2 finale. Sorprende lo 0-0 del Bayern Monaco in casa dello Schalke 04. La squadra di Kompany con Kane entrato solo ad inizio ripresa, non è mai riuscita a trovare il gol.