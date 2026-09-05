Bundesliga, pari del Bayern Monaco in casa dello Schalke. Il Dortmund vince in rimonta
ROMA - Dopo il poker casalingo servito ieri dallo Stoccarda nell'anticipo casalingo contro il Colonia altre reti ed emozioni sono arrivate nelle partite della seconda giornata di Bundesliga andate in scena oggi (sabato 5 settembre). A prendersi la scena è soprattutto il Borussia Dortmund, capace di ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa sul campo dell’Hoffenheim. I padroni di casa scappano sul 2-0 con Avdullahu e Lemperle, ma i gialloneri non si arrendono e costruiscono una grande rimonta: Guirassy e Silva, insieme all’autorete di Hajdari, firmano il 3-2 finale. Sorprende lo 0-0 del Bayern Monaco in casa dello Schalke 04. La squadra di Kompany con Kane entrato solo ad inizio ripresa, non è mai riuscita a trovare il gol.
Bundesliga: la classifica aggiornata
Schalke 04-Bayern Monaco: niente gol, delude Kompany
Frena il Bayern Monaco nella seconda giornata di Bundesliga. I campioni di Germania non vanno oltre lo 0-0 sul campo dello Schalke 04, al termine di una sfida nella quale nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo per sbloccare il risultato. Un pareggio prezioso soprattutto per i padroni di casa, che conquistano il primo punto della loro stagione. Il Bayern, invece, manca l’appuntamento con la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 4 in classifica.
Schalke-Bayern Monaco: cronaca, statistiche e tabellino
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