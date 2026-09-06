Bundesliga, Augusta ancora in vetta dopo il colpo a Francoforte. Domina anche il Magonza   

Tantissimi gol nei posticipi della seconda giornata del campionato tedesco: i dettagli 

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Pubblicato il 06.09.2026, 20:12

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Dieci gol in due partite nella domenica della Bundesliga, dove sono entrate in archivio le sfide Amburgo-Magonza e Francoforte-Augusta. Il fattore casa? Inesistente, stavolta.

Dominio totale del Magonza, crisi Amburgo  

Netto il dominio del Magonza ad Amburgo nel primo dei due posticipi della seconda giornata di Bundesliga: 5-0 il finale. Becker e Mwene indirizzano la gara nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Tietz e il gol di Konigsdotter chiudono la contesa regalando al Mainz la prima vittoria stagionale. Resta ancora a quota zero l'Amburgo. 

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Amburgo-Magonza 0-5: cronaca, tabellino e statistiche 

Augusta a punteggio pieno in Bundesliga 

Oltre a Borussia Dortmund, Elversberg e Friburgo c'è anche l'Augusta a punteggio pieno dopo 180 minuti di campionato in Germania. La squadra di Baum chiude il primo tempo sotto di un gol a Francoforte (Burkardt al 6'), poi nella ripresa fa la voce grossa: pronti, via e un'autorete di Elias Baum e il gol di Fellhauer ribaltano tutto già al 47', quindi Claude-Maurice e Rieder completano il poker per il 4-1 che travolge l'Eintracht e spedisce in paradiso l'undici ospite.  

Francoforte-Augusta 1-4: cronaca, tabellino e statistiche 

 

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