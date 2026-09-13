Bundesliga, Kane trascina il Bayern Monaco. Il Lipsia dimentica il ko di Como e domina l'Amburgo

ROMA - Si è concluso oggi (domenica 13 settembre) il programma della 3ª giornata di Bundesliga con i due posticipi che hanno visto protagonisti il Bayern Monaco campione di Germania in carica (ospite della sorprendente cenerentola Elversberg ) e il Lipsia (reduce dalla batosta incassata nella trasferta di Champions League sul campo del Como ). I bavaresi si impongono 2-1 al termine di una gara molto combattuta e decisa da un guizzo di Kane. Netto successo del Lipsia, che vendica la sconfitta con il Como, segnando 5 gol all'Amburgo.

Bundesliga: la classifica aggiornata

Kane trascina il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco batte in trasferta l'Elversberg, al termine di una gara più combattuta del previsto. I campioni di Germania sbloccano il risultato nel primo tempo con Karl, ma vengono raggiunti ad inizio ripresa da Krattenmacher, che sfrutta alla perfezione un assist di Darvich. il Bayern spinge, ma trova il gol vittoria solo ad un quarto d'ora dalla fine, grazie ad un guizzo di Kane. I bavaresi raggiungono quota 7 in classifica, a meno due dalla coppia di testa composta da Friburgo e Borussia Dortmund.

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Il Lipsia si riscatta dopo la disfatta di Como: 5-0 all'Amburgo!

Il Lipsia si mette subito alle spalle il pesante ko di Como nella prima giornata della League Phase di Champions League e travolge 5-0 l'Amburgo, che resta ultimo in classifica a zero punti in coabitzione con il Borussia Moenchengladbach che, proprio oggi (domenica 13 settembre), ha dato il benservito al tecnico Eugen Polanski, esonerato dopo tre ko di fila. Gomis e Nusa nel primo tempo (17' e 28') lanciano il Lipsia che dilaga nella ripresa con Orban (72'), l'ex milanista Nkunku (74') e Romulo Cardoso (77'). La formazione di mister Demichelis conquista la seconda vittoria stagionale in campionato e raggiunge quota 6 punti.

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