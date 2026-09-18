Kane da record e tripletta di Olise, il Bayern Monaco travolge l'Unione Berlino: 7-0 e vetta momentanea

Bayern Monaco-Union Berlino 7-0: cronaca, statistiche e tabellino

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Il Bayern Monaco travolge l'Union Berlino

Ad aprire le danze all'Allianz Arena di Monaco di Baviera è Musiala, che sblocca il risultato al 18' con un velenoso destro dal limite. Al 39' poi arriva il momento di Kane: dal dischetto il centravanti inglese raddoppia trasformando il rigore concesso per un fallo su Olise che cala il tris prima dell'intervallo (43') e inizia poi il suo personale tiro al bersaglio. Dopo la seconda rete di Kane (54') e quella firmata da Saibari (70'), il francese fa tripletta andando in rete ancora due volte (73' e 76'). Finisce 7-0 per i padroni di casa e con il terzo ko di fila per l'Union Berlino, ancora fermo al pari ottenuto all'esordio contro l'Eintracht Francoforte.

Kane da record: solo Cristiano Ronaldo meglio di lui

Eroe della serata in casa Bayern Monaco è Harry Kane, che con la doppietta di stasera è salito a quota 101 gol in 98 partite di campionato, superando il record di Dieter Müller (ex attaccante del Colonia che per arrivare in tripla cifra aveva impiegato 129 match negli anni 70). Nei cinque principali campionati europei - Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Italia - solo Cristiano Ronaldo ha impiegato meno tempo per raggiungere questo traguardo, in 92 partite con il Real Madrid nella Liga spagnola all'inizio degli anni 2010. Arrivato in Baviera nell'estate del 2023, Kane ha concluso come capocannoniere della Bundesliga in ognuna delle sue tre stagioni, segnando 36 gol nel 2023-'24, 26 nel 2024-'25 e altri 36 nel 2025-'26. Ha anche vinto la Scarpa d'Oro europea due volte, nell'estate del 2024 e del 2026. In tutte le competizioni, Kane ha segnato 154 gol totali in 152 presenze complessive con il Bayern in poco più di tre stagioni.

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