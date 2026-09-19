Union Berlino travolto dal Bayern e l'account social ufficiale impazzisce: "Yamal doveva stare zitto!"

Union Berlino, show sui social dopo il ko con il Bayern: spunta un riferimento a Lamine Yamal in vista del Pallone d'Oro

Autoironia e sarcasmo per dirigere una delle sconfitte più pesanti della storia dell'Union Berlino. Il 7-0 del Bayern Monaco non lascia spazio a particolari repliche sul campo, ma sul web la squadra biancorossa si è letteralmente scatenata, facendo impazzire sui social e tutti gli appassionati di calcio. Non sarà una giornata da ricordare per i tifosi capitolini, ma le grafiche e i post dell'Union avranno sicuramente aiutato a metabolizzare il ko dell'Allianz Arena. Tra le varie reazioni apparse sull'account X ufficiale del club di Berlino, spunta anche un riferimento a Lamine Yamal, che nei giorni scorsi si era posto in cima alla lista dei candidati per il prossimo Pallone d'Oro, definendo la sua annata 2025/26 migliore di quelle di Kylian Mbappé ed Harry Kane. Il centravanti inglese, insieme a un talento straordinario come Michael Olise, ha risposto a suon di gol alla prima occasione utile, superando quota 100 reti realizzate: "Possibile che questo monello diciannovenne del Barcellona non potesse semplicemente tenere la bocca chiusa? Kane e Olise oggi sono davvero in forma smagliante e stanno dimostrando di essere degni del Pallone d'Oro", ha scritto l'Union Berlino sui social, facendo riferimento alle parole di Yamal.