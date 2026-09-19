Borussia Dortmund in testa, Friburgo frenato a Francoforte, rimonta folle del Werder. Gladbach ancora a zero
Suzuki salva la squadra di Schuster sul 2-2, mentre a Brema Weiser decide al 93’. Primo successo stagionale per l’Amburgo, il Mainz passa 4-3 al Borussia-Park
Dopo tre vittorie consecutive arriva il primo rallentamento per il Friburgo, fermato sul 2-2 sul campo dell’Eintracht Francoforte. La squadra di Schuster resta insieme al Bayern Monaco, reduce dalla larga vittoria contro l’Union Berlino. Spettacolo e gol anche sugli altri campi, soprattutto a Brema, dove il Werder completa una rimonta incredibile nel recupero. Al primo posto c'è il Borussia Dortmund, vittorioso contro lo Stoccarda.
Eintracht Francoforte-Friburgo 2-2
Il Friburgo interrompe la serie di tre successi consecutivi ma porta a casa un punto prezioso da Francoforte. La formazione di Schuster è costretta per due volte a inseguire l’Eintracht, riuscendo però sempre a reagire. Il definitivo 2-2 arriva a inizio ripresa grazie a Suzuki, che evita la prima sconfitta stagionale alla capolista. Il Friburgo sale così in classifica e aggancia il Bayern Monaco.
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