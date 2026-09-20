Bundesliga, Schick e Gutierrez trascinano il Leverkusen. Dzeko fermato dall'Elversberg

La 4ª giornata della Bundesliga si chiude con la vittoria del Bayer Leverkusen che batte 2-0 e scavalca il Lipsia in classifica, con il pareggio senza reti tra lo Schalke 04 di Karius, Gosens e Dzeko contro l'Elversberg , alla prima stagione nel massimo campionato tedesco, e infine con il primo successo stagionale del neopromosso Paderborn , 3-1 sull'Hoffenheim.

Bundesliga, la classifica

Ex di Roma e Napoli trascinatori del Bayer

Preziosa vittoria del Bayer Leverkusen, che batte 2-0 in casa il Lipsia, già sconfitto in Champions dal Como, e lo scavalca in classifica grazie ai gol di due ex della Serie A: al 44' l'ex romanista Schick apre le danze andando a segno di destro su assist di Miguel Gutierrez, lo scorso anno al Napoli. Al 57' è lo stesso difensore spagnolo a firmare il raddoppio di sinistro. Nel primo tempo annullato con il Var per un fuorigioco millimetrico un gol al Lipsia, firmato dall'ex milanista Nkunku.

Pareggio 0-0, senza particolari acuti, tra lo Schalke 04 e i neopromossi dell'Elversberg: i padroni di casa, con l'ex atalantino Gosens e l'ex romanista Dzeko titolari, si fanno maggiormente pericolosi, ma non trovano il gol. Grazie a questo pareggio l'Elversberg va alla pausa per le nazionali con l'ottimo bottino di 7 punti in 4 giornate mentre lo Schalke, a quota 5, deve fare i conti con una preoccupante sterilità offensiva: 3 gol segnati finora, da due difensori e un centrocampista, peraltro in una sola delle 4 partite disputate in campionato.

Bayer Leverkusen-Lipsia 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Schalke 04-Elversberg 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Paderborn piega l'Hoffenheim

Il programma della 4ª giornata della Bundesliga, che ora si ferma per tre settimane come gli altri campionati, si chiude con il successo del Paderborn per 3-1 sull'Hoffenheim: già nel primo tempo i padroni di casa spingono forte, trovando il vantaggio al 30' con un guizzo di Castañeda, centrocampista statunitense di origine colombiana. Al 42' raddoppio firmato da Stefano Marino, 22enne attaccante tedesco dal passaporto italiano. Al 50' gli ospiti accorciano le distanze con l'attaccante danese Daghim, ma al 69' il nuovo entrato Tigges firma di testa il definitivo 3-1 per il Paderborn, al primo successo in Bundesliga dopo 6 anni e ai primi gol stagionali in campionato.

Paderborn-Hoffenheim 3-1: cronaca, tabellino e statistiche