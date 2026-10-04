Dallinga ko, lunghissimo stop: il doloroso annuncio sui social

È un momento difficile per Thijs Dallinga , attaccante di proprietà del Bologna , attualmente in prestito al Colonia in Bundesliga . Il giocatore olandese, uscito malconcio dall'amichevole giocata ieri contro il Viktoria Koln, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio . Lunghissimo stop e stagione, di fatto, compromessa per lui. Al termine dell'annata in corso, se i tedeschi non dovessero esercitare l'opzione di riscatto, farà ritorno in Italia.

Dallinga, ginocchio ko: il messaggio social dell'ex Bologna

Questo il messaggio social del centravanti del Colonia dopo aver ricevuto l'esito degli esami strumentali: "Purtroppo ieri un incubo è diventato realtà - ha scritto Dallinga sul suo account Instagram ufficiale -. Non riesco ancora a credere a quello che è successo ed è difficile da accettare, ma farò di tutto per tornare il prima possibile. Nel frattempo darò il mio pieno sostegno alla squadra e a questa bellissima società affinché la stagione possa comunque rivelarsi positiva. Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto, tornerò".