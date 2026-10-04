Dallinga ko, lunghissimo stop: il doloroso annuncio sui social
È un momento difficile per Thijs Dallinga, attaccante di proprietà del Bologna, attualmente in prestito al Colonia in Bundesliga. Il giocatore olandese, uscito malconcio dall'amichevole giocata ieri contro il Viktoria Koln, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Lunghissimo stop e stagione, di fatto, compromessa per lui. Al termine dell'annata in corso, se i tedeschi non dovessero esercitare l'opzione di riscatto, farà ritorno in Italia.
Dallinga, ginocchio ko: il messaggio social dell'ex Bologna
Questo il messaggio social del centravanti del Colonia dopo aver ricevuto l'esito degli esami strumentali: "Purtroppo ieri un incubo è diventato realtà - ha scritto Dallinga sul suo account Instagram ufficiale -. Non riesco ancora a credere a quello che è successo ed è difficile da accettare, ma farò di tutto per tornare il prima possibile. Nel frattempo darò il mio pieno sostegno alla squadra e a questa bellissima società affinché la stagione possa comunque rivelarsi positiva. Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto, tornerò".
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