Il Borussia Dortmund si illude, Fullkgrug gela i suoi ex tifosi nel recupero

Il Borusia Dortmund si ferma sul più bello: proprio quando la quinta vittoria consecutiva sembrava ormai ad un passo (all'88' gli uomini di Kovac vincevano 2-0), il Werder Brema ha trovato la forza di reagire e ha ottenuto un insperato pareggio, raggiunto nel finale grazie ad un gol dell'ex milanista Fullkrug. Un pareggio che porta i gialloneri a più tre sul Bayern Monaco (che domani sarà impegnato sul campo dell'Augusta).