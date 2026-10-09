Il Borussia Dortmund si illude, Fullkgrug gela i suoi ex tifosi nel recupero
Il Borusia Dortmund si ferma sul più bello: proprio quando la quinta vittoria consecutiva sembrava ormai ad un passo (all'88' gli uomini di Kovac vincevano 2-0), il Werder Brema ha trovato la forza di reagire e ha ottenuto un insperato pareggio, raggiunto nel finale grazie ad un gol dell'ex milanista Fullkrug. Un pareggio che porta i gialloneri a più tre sul Bayern Monaco (che domani sarà impegnato sul campo dell'Augusta).
Borussia Dortmund-Werder Brema, tabellino e statistiche
Fullkrug sigla il pareggio nel recupero
Il Borussia Dortmund sembra volare verso la quinta vittoria consecutiva, ma subisce nel finale il clamoroso recupero del Werder Brema. Gli uomini di Kovac sbloccano il risultato all'80' grazie a Svensson e trovano il raddoppio cinque minuti più tardi con Schlotterberg. Quando la gara sembra ormai decisa il Werder Brema trova la forza di recuperare: all'88' è Reis ad accorciare le distanze e in pieno recupero (al 93') Fullkrug (che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Milan), trova la rete del definitivo 2-2 siglando il più classico dei gol dell'ex.
Borussia Dortmund e Werder Brema, i prossimi impegni
Nella prossima giornata il Borussia Dortmund sarà impegnato sul campo dell'Union Berlino; gara che sarà anticipata dalla trasferta contro il Bodo Glimt (in programma mercoledì 14 ottobre) in Champions League. Il Werder Brema, nella sesta giornata di Bundesliga, ospiterà invece il Padeborn.
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