Il Bayern Monaco rallenta e subisce il gol più veloce della Bundesliga: Neuer sbaglia tutto dopo 8 secondi  

Bundesliga: la classifica aggiornata

Bayern, pari e gol lampo per colpa di Neuer

Il Bayern si deve accontentare di un pareggio per 2-2 contro l'Augsburg. Due volte sotto, i campioni di Germania hanno risposto con Saibari e Brown. Ma la giornata era iniziata malissimo. Dopo appena otto secondi di gioco, i bavaresi si sono ritrovati sotto di un gol. Una rete speciale perché è diventata la più rapida mai realizzata nella storia della Bundesliga. Tutto è partito dal calcio d’inizio: Luis Diaz ha girato indietro il pallone verso Neuer, che si trovava molto fuori dall'area. Il controllo del portiere è risultato impreciso. Così Fellhauer, in pressing sul numero uno, ha vinto un rimpallo depositando poi la palla in rete a porta vuota. Il nuovo record batte di un secondo il precedente, fermo a nove secondi e condiviso da Volland (Hoffenheim, agosto 2015, sempre contro il Bayern) e Bellarabi (Leverkusen, agosto 2023, contro il Borussia Dortmund). Insomma, un errore clamoroso ha regalato all’Augsburg un vantaggio che poi non ha sfruttato al massimo. Il Bayern, adesso, è secondo in classifica, dietro al Borussia Dortmund e rischia di essere scavalcato anche dal Friburgo, che domani affronta la Schalke in casa.

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