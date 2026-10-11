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Bundesliga, il Friburgo aggancia il Dortmund in vetta alla classifica

Nei posticipi della 5ª giornata, successo importante per la squadra di Schuster, che appaia il Borussia al primo posto
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2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 20:25

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È calato il sipario sulla 5ª giornata della Bundesliga, ripartita come gli altri campionati europei dopo la sosta per la Nations League, il cui programma si è concluso con le due partite andate in scena oggi (domenica 11 ottobre).

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Il Friburgo vince e torna in vetta, El Mala spinge il Colonia

Raggiunge in vetta il Borussia Dortmund, il Friburgo, che nel posticipo di Bundesliga supera per 2-1 lo Schalke, nonostante l'inferiorità numerica decretata dall'espulsione di Suzuki, con le squadre in parità per effetto delle reti messe a segno da Eggstein, per i padroni di casa, e da Karaman. Il successo arriva  proprio con i padroni in casa ridotti in dieci e a firmarlo è il giapponese 2005 Keisuke Goto.

Nell'altro match domenicale della 5ª giornata, il Colonia supera con identico punteggio il Borussia M'Gladbach, che resta ultimo a zero punti. Nel primo tempo botta e risposta tra Johannesson e Scally, nel cuore della ripresa il gol partita di El Mala.

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